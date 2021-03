¡Ghost of Tsushima llegará a la pantalla grande! PlayStation Productions nos sigue sorprendiendo

Sony no mintió cuando dijo que estaba interesado en realizar adaptaciones de sus videojuegos a la pantalla grande y chica. Uncharted será la primera película que estrenará en febrero de 2022, misma en la que el protagonista es Tom Holland, pero también sabemos que están trabajando en una serie basada en The Last Of Us que contará con las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿Qué es Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima es un juego de acción y aventura exclusivo de PlayStation, desarrollado por el estudio Sucker Punch Productions famosos por crear la franquicia inFamous.

El juego fue anunciado originalmente en octubre del 2017 y se desarrolla en 1274, en la isla de Tsushima en Japón y la historia comienza con un grupo de Samurais que tienen que enfrentar a un desembarco mongol en una de las playas de la isla de Tsushima, guiados por su propio código.



Ghost of Tsushima, la película

Sony tiene una división que se dedica a llevar las franquicias de videojuegos al cine o a la televisión, esta se llama: PlayStation Productions.

Según Deadline, el gran director Chad Stahelski, responsable de las peliculas de John Wick, será el encargado de dirigir la película y Sucker Punch Productions supervisará el proyecto.



Hace algunas semanas Sony comentó que se encuentran desarrollando 3 películas y 7 series de sus videojuegos.

msr