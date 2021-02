Disney+: The Bad Bach, Loki y Monsters at Work, te decimos CUÁNDO se estrenarán

Disney+ actualizó las fechas de estreno de algunas de sus series más esperadas por todos los fanáticos.



Loki, la serie original de Marvel Studios y Disney se estrenará el 11 de junio, con un pequeño retraso de la fecha original que se tenía prevista para el mes de mayo.

Del lado del universo de Star Wars, The Bad Batch se estrenará el 4 de mayo, que coincide justo con el día que se cumple un año de que se terminara la serie animada de The Clone Wars.

En The Bad Batch podremos ver a un escuadrón de clones con mutaciones genéticas que conocimos en The Clone Wars vivir sus propias aventuras.



Y para los amantes de Monsters Inc, llega Monsters at Work, una serie animada de Pixar que estará protagonizada por una nueva pareja de monstruos que acaban de salir de Monsters University y que comenzaran a trabajar juntos.

Monsters at Work se estrenará el 2 de julio en Disney +.



