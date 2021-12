Murió Masayuki Uemura, ingeniero japonés creador del Super Nintendo y NES

El mundo de los videojuegos está de luto por la muerte a los 78 años del ingeniero japonés Masayuki Uemura, quien será recordado por crear dos de las consolas que en su momento revolucionaron la industria: el NES y el Super Nintendo.

Uemura empezó trabajando en Sharp viendiendo baterías para varias empresas, entre ellas Nintendo, porque las utilizaba para sus pistolas de luz. Gunpei Yokoi, creador del Game Boy, retomó esta idea para el juego que daría vida a Duck Hunt y fue entonces que la compañía contrató a Masayuki en 1972.

Este japonés, quien estudió Informática en el Instituto Tecnológico de Chiba, ingresó a Nintendo y pronto se colocó como responsable de la recién creada división de investigación y desarrollo, el cual tenía la importante mision de crear una consola de videojuegos que pudiera conectarse a la televisión y que permitiera jugar títulos clásicos de arcade, como Donkey Kong.

Masayuki Uemura fue curioso desde pequeño y comenzó a crear juguetes para poder ayudar a su familia, la cual había huido de Tokio a Kioto en plena Segunda Guerra Mundial, por esa razón se le encomendó la creación de una consola para casa y así fue como nació el querido Nintendo Entertainment System (NES), una plataforma de 8 bits con cartuchos que se intercambiaban.

Uemura es el genio detrás de la sNES y Super Nintendo. Foto: @HerreroPS

Ya en 1988, Uemura comenzó a diseñar el que sería el sucesor de NES: la Super Famicon o Super Nintendo, como lo recordamos hasta ahora, un sistema también con cartuchos intercambiables pero ahora en 16 bits. Esta quizás fue una de las consolas más importantes en la industria durante la década de los 90, ya que se volvió popular junto con videojuegos como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Street Fighter, por mencionar algunos.

No sólo consolas, también creó videojuegos

Masayuki Uemura no sólo es la mente maestra a la que le debemos las NES y Super Nintendo, sino que también produjo videojuegos importantes en su época como Soccer, Baseball, Golf, Clu Clu Land y Ice Climber. El ingeniero japonés se retiró de la industria en 2004, pero continuó siendo consejero en el departamento de investigación de Nintendo.

Además, también daba clases y era investigador en la Universidad Ritsumekan y solía dar conferencias sobre videojuegos en varios países del mundo, precisa el medio especializado Vandal.

