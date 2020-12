Disney Plus: ¿Fan de Marvel? Te decimos cuáles películas están DISPONIBLES en la plataforma

Si eres fanático de Marvel y estás pensado en contratar Disney Plus para ver las películas del universo cinematográfico en la plataforma. Una buena noticia es que casi todas las películas las puedes encontrar.

No todas las películas están en el catálogo, pero aquí te decimos cuáles son las que están disponibles en Disney Plus, así como en donde puedes ver las demás.

Para acceder al material de Marvel debes tener una cuenta en la plataforma Disney Plus. Debes dirigirte al botón de Marvel en la parte superior de la pantalla. En este lugar podrás encontrar las películas.

Para disfrutar de las películas en el orden en cómo fueron publicadas hay tres carruseles la Fase Uno, Fase Dos y Fase Tres y son las siguientes.

Fase uno

*Iron Man.

*Hulk: el hombre increíble (no disponible).

*Iron Man 2.

*Thor.

*Capitán América: el primer vengador.

*The Avengers.

Segunda fase

*Iron Man 3.

*Thor: un mundo oscuro.

*Capitán América: el soldado de invierno.

*Guardianes de la Galaxia.

*Avengers: era de Ultrón.

*Ant-man.

Desde Iron Man hasta Avengers: Endgame, todo el Universo Cinematográfico de Marvel está en un mismo lugar: #DisneyPlus. pic.twitter.com/WNGQAJD0y1 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 14, 2020

Tercera fase

*Capitán América: civil war.

*Doctor strange.

*Guardianes de la Galaxia 2.

*Spider-Man: regreso a casa (no disponible).

*The Ragnarok.

*Pantera negra.

*Avengers: infinity war.

*Ant-Man y la Avispa.

*Capitana Marvel.

*Avengers: endgame.

*Spider Man: lejos de casa (no disponible).

En orden cronológico

*Capitán América: primer vengador.

*Capitana América.

*Iron Man.

*El increíble Hulk (no disponible).

*Iron Man 2.

*Thor.

*The Avengers.

*Iron Man 3.

*Thor: un mundo oscuro.

*Capitán América: el soldado de invierno.

*Guardianes de la Galaxia.

*Guardianes de la Galaxia 2.

*The Avengers: era de Ultrón.

*Ant-Man.

*Capitán América: civil war.

*Pantera Negra.

*Spider-Man: de regreso a casa (no disponible).

*Ant-Man y la Avispa.

*Doctor strange.

*Thor: Ragnarok.

*The Avengers: infinity war.

*Avengers: endgame.

*Spiderman: lejos de casa (disponible).