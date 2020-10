¡Celebra Día de Muertos con Call of Duty: Modern Warfare y Warzone!

Activision e Infinity Ward buscarán sumarse a la celebración de Día de Muertos con un Paquete que llegará el día 30 de octubre a Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

Día de Muertos es una festividad muy importante en Latinoamérica, por lo que tanto el estudio Infinity Ward, como Activision se encuentran muy emocionados por poderles ofrecer a los miembros de comunidad una manera más de festejar esta tradición – pero ahora con un Operador de Call of Duty y una serie de accesorios pensados solo para ellos.

“Mace: Día de Muertos”

El paquete llevará el nombre de “Mace: Día de Muertos” y contendrá los siguientes ítems desbloqueables:

Ofrenda – Aspecto de Operador Legendario para Mace

Dance Macabre – Proyecto Legendario de Arma

Calavera – Amuleto Épico

Fiesta – Tarjeta de Visita Épica

Sacrifice – Emblema Épico

Muertos – Grafiti Épico

“Mace: Día de Muertos” tendrá un costo de 1,600 CP en la tienda de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

Evento día de muertos

Adicional a este contenido Call of Duty: Modern Warfare y Warzone comenzó con la celebración de Halloween, disponible 20 de octubre al 3 de noviembre, la cual trae consigo un crossover con dos de las sagas más terroríficas de la historia. Su nombre: The Haunting of Verdansk.

El evento contará, como no podía ser de otra manera, con una serie de recompensas, entre las que destacan nuevos ítems, modos de juego y bundles de todo tipo.