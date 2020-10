Aprende a combatir el cambio climático con los videojuegos

Pese a lo que puedan decir algunas personas escépticas, el cambio climático es una realidad a la que se deberá enfrentar toda la humanidad. Es por ello que se deben cuidar los recursos que nos quedan, ya que de ellos depende el futuro.

Ante este escenario, las grandes compañías de videojuegos como Microsoft y Sony se han sumado a campañas para hacer más conscientes a sus consumidores por medio del desarrollo de títulos que generen nuevos valores entre los jugadores.

A pesar de que los títulos de destrucción y violencia son los más buscados, también están los juegos en los que se debe construir y proteger la flora y la fauna.

Es por ello que desde el 2019 se firmó la alianza Playing for the Planet Alliance, que es impulsada por la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este acuerdo tiene la intención de ayudar a las empresas a compartir el aprendizaje y monitorear el progreso en la agenda ambiental.

En todo el mundo hay más de 2 mil 600 millones de gamers, de acuerdo con datos de la ONU. Mientras que en el 2019 se registraron en México 68.7 millones de jugadores, lo cual hace de México el más importante para este mercado en Latinoamérica.

Incluso, Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de juegos de Microsoft, comentó que esta estrategia podría ser contundente, ya que “el cambio climático está afectando a todas las industrias y sectores, y creemos que la tecnología puede desempeñar un papel fundamental para permitir y potenciar la respuesta a este desafío”.

No todo en la vida es destruir

¿Quién no ha disfrutado ser un soldado en Call of Duty o ver a la humanidad desmoronarse en Resident Evil o The Last of Us? Sin embargo, no toda la diversión está en la destrucción, también en creando se pueden encontrar momentos placenteros. Muestra de ello son las cifras de Animal Crossing: New Horizons, que había vendido hasta agosto más de 22 millones de copias. Lo anterior prueba que al menos 22 millones de personas anhelan edificar un mejor mundo y hasta el momento han encontrado esa opción en este popular título de Nintendo.

El acuerdo Playing for the Planet Alliance fue firmado por los directores ejecutivos de 14 plataformas y fabricantes de juegos, incluidos Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Google Stadia, Rovio, Supercell, Sybo, Ubisoft y WildWorks, quienes tienen como objetivo difundir la empatía de los jugadores hacia el medio ambiente y la fauna.

Títulos gratis para cuidar el medio ambiente

Incluso el Gobierno de la Ciudad de México se unió a este tratado, ya que en 2019 lanzó Water Town de manera gratuita en la página del Sistema de Aguas (Sacmex) y también para descarga en Google Play.

Este sencillo título lleva como objetivo que los niños aprendan a cuidar este recurso y ahorrar lo más que se pueda. A través de unos pequeños puzzlez, los jugadores deberán reparar fugas, conectar ductos y solucionar los problemas que se pueden presentar en una vivienda, de lo contrario el recibo del agua llegará carísimo. Su interfaz es sencilla, pero puede resultar divertido para los niños, público al que va dirigido.

Island Saver

En mayo pasado sorprendió a todos los usuarios de Nintendo Switch este título, ya que fue desarrollado por Stormcloud Games y el Banco Nacional de Westminster (Inglaterra).

Con una temática sencilla, pero con un mensaje contundente, el jugador sólo debe recolectar la basura de una isla, limpiar las manchas de aceite y alimentar a los animales del lugar, ya que la fauna se termina convirtiendo en una aliada para superar los niveles.

A pesar de ser gratuito, los gráficos no dejan que desear de otras producciones pagadas, ayuda a los menores a aprender a reciclar los desperdicios y al mismo tiempo a saber administrar una cuenta bancaria.

Safari Central: Wildlife AR

Este juego y app al mismo tiempo es para disfrutar por medio de la realidad aumentada y el tomarse selfies con leones, rinocerontes, monos y hasta elefantes.

Su principal objetivo es que los usuarios desarrollen una empatía hacia los animales, además de que aprenden un poco sobre ellos y el tipo de comida.

Por Héctor Martínez Moreno