Aranceles, riesgo latente

En esta semana en la que el presidente Donald Trump ha concedido un mes más de gracia, hasta el 2 de abril, a los aranceles que pretende imponer a México, conviene rescatar el mensaje que dio a su militancia el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el que hizo un llamado a construir un gran Frente Ciudadano que represente una opción fuerte y sólida en la oposición, plural, con todas las voces y todo el talento e inteligencia para innovar en la búsqueda de resolver los problemas de México.

Y uno de estos problemas viene junto con el nuevo plazo para la imposición de aranceles, decisión que tomó el presidente norteamericano principalmente por la estrepitosa caída de las Bolsas. En Palacio Nacional volvieron a respirar tranquilos y la muestra es que la concentración del próximo domingo en el Zócalo capitalino seguirá siendo un evento partidista, pero con música festiva y abordando un tema totalmente diferente que se tenía medio abandonado: el de la reforma judicial.

No obstante, el tema arancelario -como lo señaló el propio Alito Moreno-, es una constante que se cierne sobre nuestro país porque si por algo se ha caracterizado la administración Trump con su vecino del sur, es por ser inflexible en el combate al crimen organizado especialmente el de las drogas sintéticas y el fentanilo, así como la migración, de tal suerte que el T-MEC está también en riesgo latente.

Para el dirigente del Revolucionario Institucional si, por ejemplo, en abril se volvieran a posponer los aranceles, no hay que “echar las campanas al vuelo”, sino aprovechar esa oportunidad para presentar una estrategia.

Sobre todo, porque ahora diversos analistas coinciden en que en nuestro país se festejó de manera anticipada ya que Canadá obtuvo exactamente lo mismo, esto es, una pausa en los aranceles y eso que el primer ministro de esa nación, Justin Trudeau -que no goza de las preferencias de Trump-, declaró la guerra arancelaria en contra de Estados Unidos y, sin embargo, el estadunidense firmó las correspondientes dos órdenes ejecutivas.

Así, no se puede descartar lo dicho por el secretario de Comercio del vecino país, Howard Lutnik: “el dos de abril vamos a pasar al arancel recíproco y, con suerte, México y Canadá habrán hecho un trabajo lo suficientemente bueno con el fentanilo como para que esta parte de la conversación quede fuera de la mesa y pasemos sólo a la conversación sobre aranceles recíprocos”.

No se puede negar que México, ha hecho lo suyo -ante la amenaza arancelaria-, de lo que no se hizo en la administración pasada cuando el lema era “abrazos y no balazos” y lo ha tenido que hacer ante los constantes ataques de Trump. Pero, ¿eso será suficiente como para que se desactive el tema arancelario?

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

