Desafíos binacionales al Estado de Derecho

Comencemos por nuestro país, en el que ya tenemos una reforma constitucional aprobada que modifica sustancialmente la estructura del Poder Judicial en todos sus niveles. Por decir lo menos, ese experimento es regresivo, y agregaría, peligroso. Sin lugar a la más mínima duda, nos enfrentaremos en junio a una elección que tendrá un abrumador abstencionismo y que, anticipo, será un atronador fracaso. En fin, no podemos regatear ningún concepto, nuestro sistema jurisdiccional quedará francamente disminuido. Será un desafío brutal para los Colegios de Abogados y para la comunidad jurídica nacional. Que Dios nos agarre confesados.

Pero el autoritarismo no sólo está presente en México, ahora también se ha agudizado en el poderoso país del norte, en el que igualmente se presentan desafíos al Estado de Derecho, pasando por desacatar resoluciones jurisdiccionales -como la de los venezolanos enviados a El Salvador-, la invasión de competencias a base de decretos, las críticas y embates contra los jueces, los choques entre el titular del ejecutivo y el presidente de la Suprema Corte Norteamericana, y a últimas fechas el memorándum presidencial denominado Preventing Abuses of the Legal System and Federal Courts el cual afecta a firmas legales y abogados que están representando casos que el Ejecutivo estadounidense estima dañan la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad electoral.

Esto último es de la mayor gravedad ya que, más allá de su dudosa constitucionalidad, afecta la libertad en el ejercicio de la profesión de abogado, a los clientes de los profesionales del derecho y abiertamente implica una persecución del gobierno americano a la profesión legal, cuando se litiga en contra de las diversas dependencias del Ejecutivo. En suma, también a nivel binacional se asoman ataques muy graves a la independencia judicial y al libre ejercicio profesional.

Veremos a futuro si esas intentonas autoritarias y de grave retroceso democrático, pondrán o no en peligro, en ambos países los sistemas de equilibrios democráticos o constitucionales respectivos. Yo opino que sí.

Esperemos que como ha acontecido en México con la heroica e histórica oposición que sobre el particular ha exteriorizado la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, e igualmente la IBA y la UIA, también lo hagan en el vecino país, sus asociaciones estatales y sobre todo, la American Bar Association, con la que estamos hermanados desde hace muchos años y a quienes expresamos nuestro apoyo y solidaridad.

Víctor Oléa Peláez

Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

EEZ