Posterior a “la foto de los distraídos”

Y de verdad que estaban distraídos; de ninguna forma supieron que la presidenta pasaría por esa zona y mucho menos en ese momento, mientras posaban para la dichosa fotografía. Si de verdad alguno (o algunos) de ellos son rebeldes a la mandataria, la peor estrategia sería hacerlo público. Así que sí… permítame afirmarle que no se dieron cuenta.

Que la foto era con Andy, sí, era con él y del recuerdo, pero sin el afán de molestar a la presidenta; el desaguisado se generó por errores logísticos y desconocimiento de “por dónde saldría la jefa y en qué momento”. Sería (y es) un pésimo momento para mostrar distancia de proyectos cuando el sexenio apenas arranca.

Posterior al evento, el primero en buscar comunicación personal con la presidenta fue Manuel Velasco, no tuvo suerte; lo mismo ocurrió con Ricardo Monreal. Adán Augusto no intentó buscarla, prefirió hacerlo en los días posteriores. El único que pudo hablar con ella fue Andy López Beltrán, quien le explicó que no sabían que pasaría por allí, en ese momento, de otra manera “algo así no habría ocurrido”.

La presidenta no se molestó, pero sabe que este asunto nunca debió pasar, pues para muchos (propios y extraños) sería el tema de conversación y no su discurso sobre el templete. Por eso, decidió responder que “estaban distraídos”, porque en efecto lo estaban, aunque eso no los disculpe.

Debido a que todos (menos uno) les fue imposible hablar con la presidenta posterior al magno evento (porque ella prefirió no hacerlo), decidieron, en conjunto, ofrecerle disculpas por sus respectivas redes sociales. No fue a propósito, pero se equivocaron y el asunto quedará marcado.

De los participantes en “la foto de los distraídos”, el único personaje relevante que no expresó (y debió hacerlo) en redes sociales su pena por lo ocurrido fue Andrés Manuel López Beltrán, aunque haya sido el único en hablar de manera personal con la presidenta posterior al evento.

“El grupo de los distraídos” tendrá que resolver uno a uno, y pacientemente, sus asuntos con la presidenta, porque el evento del domingo era de apoyo y también de fotos, pero con la protagonista de todo.

Veremos qué ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE GUERRERO

COLABORADOR

X: @aaguirre_g

EZZ