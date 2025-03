América se juega la temporada

Las exigencias en el América son distintas que en el resto de los 17 equipos de la Liga MX. En esta organización se exige y de no cumplirse los objetivos, se reconoce públicamente el fracaso.

Emilio Azcárraga directamente, no por medio de su director de futbol, Joaquín Balcarcel, fue claro con André Jardine y futbolistas, el objetivo del primer semestre del año es ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, incluso, más importante que conseguir el tetracampeonato.

Vaya lío en el que está metido el entrenador brasileño, porque tanto en la ida de Concacaf, como en el Clásico del fin de semana, el equipo se ha visto mal, lo peor de la temporada y el colmo es contra Chivas, su más acérrimo y odiado rival.

La percepción de lo que hasta ahora ha sucedido en los dos partidos que anteceden al de esta noche, es que América cambió, entre la arrogancia, la incapacidad y la multitud de cambios de un partido a otro, se ha visto mal.

Por eso se juegan la temporada esta noche en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes (rebautizarlo como Azulcrema, es una estupidez).

Chivas logró cortar los circuitos en ambos partidos, siendo el de Gerardo Espinoza, un remedo de equipo, desde la descomposición directiva, hasta el bajo nivel competitivo que ha mostrado hasta ahora en cada cancha donde se ha parado.

Es la razón de una verdadera y auténtica preocupación de un equipo que lleva presumiendo año y medio sus logros.

Jardine y no es un secreto el trascendido, estaría listo para ir a la Copa del Mundo en caso que Javier Aguirre tropiece, fracase en Nations League y Copa Oro, ese es el plan de acción de quienes manejan al futbol mexicano.

Claro que esta eliminatoria lo puede marcar, sepultar en caso de fracasar en contra de Chivas.

Es en pocas palabras, el partido más importante del América en el 2025, así de simple, así de sencillo.

¿Y Chivas? Si fracasa no pasa nada. Un equipo sobre protegido por todos, medios y aficionados, directivos y entrenadores.

Están acostumbrados a fracasar, no es novedad para ellos, por eso esta eliminatoria ganen o pierdan, no pasará maldita la cosa.

Llevan años en decadencia futbolística y nadie parece hacer algo para remediarlo.

Claro que de ganarle al América darían un golpe de autoridad que ya les es necesario, porque han vivido mucho más vergüenzas que éxitos.

Vaya partido esta noche...

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ