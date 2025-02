Lo que no le contó a Yordi

En esta serie de “monografías políticas” que he presentado, tendré que saltarme al Fox para entrarle directo y sin escalas con el Tomandante Borolas. Mi decisión obedece a que tras una entrevista con Yordi Rosado. Muchas personas podrían quedarse con la idea romántica que de sí mismo, pintó CalderRon.

Y no se vale que no se dé a conocer la otra cara de la moneda. Sobre todo, para los más jóvenes, porque para los más wevóncitos…esos no deberían fingir demencia, haciendo como que la Virgen les habla. Estábamos transmitiendo en W Radio, Paola Rojas y su servidora, cuando ella salió destapada de la cabina para atender una llamada personal urgente.

Al regresar, me platicó durante un corte, que su mamá estaba desesperada tratando de contactar a su hermano (el tío de Paola), ya que se acababa de “destapar” como candidato del PAN a la presidencia. En ese momento, la mamá de Paola trabajaba en el sindicato de petróleos y Felipe Calderón era el Secretario de Energía.

Y entiendo la preocupación de la señora, porque si el chistecito no le salía, todos quedarían muy mal parados económicamente. Sin embargo, el señor llegó a los Pinos y sus infamias fueron muchas. Empezando por robarse una elección.

De ahí el mote de “el Espurio”. Después de hacer una campaña como el futuro presidente “del trabajo”, se volvió el presidente “de la guerra”. A los Pinos y Palacio Nacional llegaban innumerables cartas de personas pidiendo el trabajo prometido en campaña.

Al único que subió hasta de puesto, fue a su cuatacho: García Luna, nombrándolo su Secretario de Seguridad Pública. Arrancando el periodo de los secuestros de famosos y los montajes. Este expresidente fue quien le declaró la guerra del narco acentuando de forma dramática el baño de sangre en todo el país.

Durante su sexenio, el ejército llamaba “daños colaterales” a los civiles que caían como moscas en los enfrentamientos, también tras alguna equivocación o resultado de algún montaje. Como, por ejemplo, cuando le sembraron armas a unos estudiantes del ITESM para lavarse las manos después de ajusticiarlos.

Se le agrega el incendio de la guardería ABC, una tragedia, donde los responsables de su familia más los directos o indirectos, quedaron impunes.

Las obras no eran los suyo, o sí. hace unos días Margarita, su esposa se mostraba verdaderamente enojada, asegurando que “desde el sexenio de AMLO, nadie le daba mantenimiento a las obras de su marido”.

Pues… cuáles? A la barda de la Refinería que nunca fue? La Presa Picachos en Sinaloa y que costó 1567 millones de pesos? Obra para la que no hubo consensos a los comuneros afectados, no recibieron sus indemnizaciones, ni decreto de expropiación.

O será que habla de la Estela de Luz o Monumento a la Corrupción, entregada con 15 meses de retraso. Su costo original era de 200 millones de pesos y se disparó hasta 1575 millones por sobre costos y pagos irregulares.

Continuará.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

EEZ