'Los sueños que se hacen realidad'

Deseo empezar con pedir a todos una oración por la exitosa y pronta recuperación de nuestro Santo Padre Francisco.

La función denominada The Last Crescendo, celebrada en Riad, Arabia Saudita, vivió y hasta superó las expectativas. La acción llegó a la máxima expresión sobre el ring, pues las siete peleas de campeonato mundial fueron del más alto nivel de competitividad, emoción y de habilidades boxísticas.

Ésta fue la segunda ocasión en la que se disputaron cinco campeonatos mundiales WBC, solamente Don King montó algo parecido en 1994, cuando Julio César Chávez vengó su primera derrota contra Frankie Randall. Las otras cuatro peleas fueron Ricardo López vs. Kermin Guardia, Azumah Nelson vs. James Leija, Gerald McClellan vs. Julian Jackson y Terry

Norris vs. Simon Brown, función denominada Las Revanchas, ya que todas, con excepción de la de Finito López fueron combates

de desquite.

Todo es diferente en esta parte del mundo, aún y cuando es ya mi quinta función en Arabia Saudita es difícil manejar los tiempos. El trayecto para quienes viajamos del Continente Americano el larguísimo considerando tiempos de espera en los aeropuertos para las conexiones. Debido al extremo clima, las actividades son mayormente por las noches. Para los peleadores significa complicaciones de ajuste (en los horarios), los entrenamientos públicos, conferencias de prensa y pesajes inician a las nueve de la noche, y la pelea estelar es a las dos de la madrugada. El aire es pesado, el ambiente y comida diferente, en fin, todo es distinto a lo que la mayoría está acostumbrado.

Ahora que Canelo peleará en mayo por acá, espero que tome nota y llegue, al menos tres semanas antes del combate, para ajustarse a éstas complicaciones.

Tuve una serie de grandes satisfacciones y emociones importantes. El día de mi llegada, precisamente en la conferencia de cierre, me tocó anunciar formalmente el Riyadh Season WBC Grand Prix, la Copa Mundial de boxeo profesional.

Uno de los grandes sueños de mi papá, es ahora una realidad, gracias al liderazgo de su excelencia Turki Alalshikh. Un total de 32 boxeadores en las divisiones pluma, súper ligero, medio y completo combatirán en búsqueda del Trofeo José Sulaimán. Serán cinco eventos en el reinado de Arabia Saudita, que empezarán el 17 de abril, con 64 combates, 16 cada día, y con una serie de reglas innovadoras, que serán de seguridad y justicia para los peleadores, las cuales describiré:

Peleas a seis rounds.

No habrá empates; se diseñó un mecanismo en el que cada round tendrá un valor, dependiendo si se ganó cerrado, moderado o claro.

Se conocerán las puntuaciones de los jueces cada dos rounds.

Habrá un sonido especial para señalar que quedan 30 segundos del round.

Habrá repetición instantánea.

Por otro lado, tenemos representantes de 41 países, y ya está todo listo para empezar.

Fue grandioso sancionar cinco peleas WBC, y tuve momentos muy especiales en cada combate.

Agit Kabayel, quien dio ventaja de 20 kilos a su rival, el ex campeón mundial, el chino Zhilei Zhang, hizo una pelea valiente, con golpeo efectivo al cuerpo y se levantó de la lona para noquear al gigantón en el sexto round.

Fue muy especial llamar a Oleksandr Usyk para subir al ring y entregar el cinturón de campeón a Kabayel, quien ha sido muy leal al WBC. Agit es el primer turco en coronarse campeón mundial.

Vergil Ortiz, gran peleador mexicoamericano, tuvo un rival durísimo, Israil Madrimov, quien venía de dar la pelea de su vida a Terence Crawford. Ortiz sacó la casta y venció al uzbeko por decisión unánime. Arriba del ring Óscar de la Hoya, quien es su promotor estaba eufórico, y al acercarme a Ortiz quedamos en que nos visitará para un Martes de Café, en la Ciudad de México, y después de eso echaremos un palomazo, pues él toca la guitarra, y yo, la batería.

Shakur Stevenson noqueó en nueve, y el momento especial fue entregarle su cinturón de entrenador a su abuelo arriba del ring.

FESTEJOS.

Dmitry Bivol, con su cinturón del CMB, en compañía del titular, Mauricio Sulaimán

Carlos Adames, nuestro campeón peso medio, batalló contra el invicto consentido de Turki Alalshikh, Hamzah Sheeraz, y la pelea resultó en empate, aun y cuando hizo lo suficiente para merecer el triunfo. Adames me visitó al día siguiente, y nos regaló su uniforme, hermoso y elegante, exactamente igual al que Marvin Hagler usaba mientras reinó en la misma división.

La pelea estelar fue espectacular, la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La primera fue de gran nivel técnico, y ésta resultó una guerra de intercambios potentes, con gran boxeo y combinaciones, que le dieron el triunfo a Bivol, quien vengó su primera derrota, y le quitó lo invicto a Beterbiev, quien era campeón desde 2019. Ahora será turno de David Benavidez.

¿SABÍAS QUE...?

Una de las ideas que mi papá, José Sulaimán, dejó pendiente y ya está en marcha es reconocer al entrenador que logra coronar a un campeón, otorgándole un cinturón.

Este es en forma de toalla, pues es así cómo se le distingue, y el gran Angelo Dundee y Cuyo Hernández nos inspiraron para materializarlo.

El entrenador británico Joe Gallagher ha coronado a varios campeones, y me contactó con una petición especial. Pidió un cinturón de entrenador, pero para el hombro derecho pues todos son para el izquierdo. Se le hizo la entrega en el pesaje y éste entró en llanto, y me comentó que será de inspiración especial para seguir con su batalla contra el cáncer que recientemente se le descubrió.

UNIDOS.

El mundo está en oración por una pronta recuperación en la salud del Santo Padre Francisco

Anécdota de hoy

Mi papá soñó con ver boxeo en el Medio Oriente, inclusive, tenía listo llevar a Mike Tyson a pelear al Líbano a principios de los 90, pero al estallar la guerra se derrumbó la posibilidad.

En 2013 apoyó a un promotor pequeño y se logró la primera pelea de campeonato mundial en la región, con el campeón mundial WBC de peso paja, el chino Chaozhong Xiong, quien defendió su título contra el filipino Denver Cuello, fue una función que no tuvo trascendencia… Seguramente está maravillado de ver lo que está pasando ahora en 2025. Estando acá, no puedo dejar de pensar, cada vez que me siento a la mesa, en mis papás.

Mi mamá aprendió a cocinar comida árabe con la ayuda de mi abuelito Elías, y los banquetes en nuestra casa eran toda una celebración: kipe crudo, kipe en charola, bolas de kipe, hojas de parra, arroz con lentejas, jocoque, humus, berenjena y muchos platillos más, que llegaron a ser los favoritos de muchas personas del mundo del boxeo, en especial de Don King, Julio César Chávez y Roberto Durán.

En una ocasión, Manos de Piedras fue a la casa, y mi papá estaba a dieta. Doña Martha le sirvió una pechuga al vapor por lo mismo, y minutos más tarde que regresó mi mamá ya no había bolas de kipe, y exclamó sorprendida: “¡Cómo es posible, José! Estás a dieta y te comiste todo el kipe”. Y la respuesta de don José fue categórica: “Pero Martha, viejita, fue Durán”. Manos de Piedras volteó como niño chiquito, y de inmediato empezó a reír sin poder parar. Cada oportunidad que tiene el campeón, me recuerda ese día…

