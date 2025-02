Reconoce, otra vez, a Claudia

Por segunda vez en esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su campaña contra el consumo de drogas, en especial el fentanilo. Ayer, ante gobernadores de su país, el mandatario aseguró que la mexicana lo convenció de aplicar esa misma estrategia. “Le doy el crédito a ella, ella fue quien me habló de esto”, expuso el estadounidense, y aseguró que invertirán millones de dólares en su propia campaña.

Gestionó acuerdo en Nuevo León

Resulta que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intervino en Nuevo León para llegar a un acuerdo de gobernabilidad entre el gobernador Samuel García y la oposición, con lo que se logró la designación del fiscal de la entidad y se resolvió el tema del presupuesto. Por ello, la presidenta Sheinbaum felicitó a la funcionaria y a su equipo.

Prioridad, nueva reforma de Sheinbaum

Salida inmediata dará la bancada de Morena en el Senado, a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para sancionar con penas severas el intervencionismo extranjero. Antonino Morales, integrante de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, informó que sesionarán la próxima semana para su aprobación en el pleno “cuanto antes”.

Abogados eligen presidenta

Nueva presidenta eligió la Barra Mexicana Colegio de Abogados para los próximos dos años. Víctor Oléa pasó la estafeta a Ana María Kudisch Castelló, quien al rendir protesta hizo un llamado a la unidad de la abogacía. Destacó, además, que ante el nuevo sistema judicial, estén de acuerdo o no, “los juristas estamos para hacer valer la ley vigente”.

Tatiana también le hace el fuchi

También Tatiana Clouthier criticó la afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes a Morena. No lo palomea ni por votar a favor de la Reforma Judicial. “Es una pena. No mentir, no robar y no traicionar. El fin no justifica los medios. Así se destruyen los movimientos genuinos”, dijo la próxima titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Va por récord en inversión

Ofreció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, romper el récord en inversión de obra pública e infraestructura. Al participar en la toma de protesta del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la mandataria detalló que eso es parte de su plan “para impulsar la prosperidad compartida y el empleo”.

ISSSTE pone el ejemplo

Estupenda recuperación muestra el bebé cuyos padres intentaron abandonarlo en Tultitlán. El personal del Hospital Regional Bicentenario de la Independencia logró salvarle la vida, lo cual es ejemplar, pues sin ser derechohabiente del ISSSTE, dirigido por Martí Batres, le brindó las mejores atenciones médicas y humanas.

