Nuevos partidos: proceso en curso

Permanece la incertidumbre en relación con la forma como el INE resolverá la impericia con la que el Senado elaboró las listas finales de las candidaturas a los diferentes puestos del Poder Judicial. El hecho es que, más allá de la cantidad de tropiezos que han caracterizado a esta elección, el INE no se puede responsabilizar de arreglar los entuertos cometidos en el Senado.

El problema vendrá cuando aspirantes a un puesto no encuentren su nombre en la boleta o quienes no quieren participar sí estén ahí. Ya resolverá al respecto el Tribunal Electoral, pero tiempo para reimprimir boletas no habrá.

Mientras se resuelven estos dilemas, el INE está conduciendo el proceso de registro de nuevos partidos políticos nacionales. Para las 89 organizaciones que buscan su registro, la tarea consiste en realizar 200 asambleas con un mínimo de 300 afiliados en sendos distritos electorales.

El INE ha hecho uso de nuevas tecnologías una vez más para agilizar el proceso, pues difundió una aplicación denominada Apoyo Ciudadano, en la que cualquier persona con su Credencial para Votar con Fotografía puede afiliarse a una organización. Bien por el INE, aunque las organizaciones se quejan de la tardanza en el funcionamiento de la aplicación. Con todo, la autoridad estará presente en cada una de las asambleas que se programen para verificar la asistencia de los 300 militantes y realizar el trámite de afiliación si es necesario. Para el INE será más sencillo detectar afiliaciones duplicadas y verificar que cada organización cumpla con las 256,030 afiliaciones que requiere la ley.

Para el INE se trata de un proceso eminentemente técnico de comprobación de requisitos para otorgar o no el registro a las nuevas organizaciones. Pero hace seis años, la negativa para otorgar un registro tuvo que ver con la fiscalización de los recursos utilizados en la organización de sus asambleas.

Por ello sorprende que apenas ayer el Consejo General del INE aprobó los lineamientos, procedimientos de fiscalización y límites de aportaciones que pueden recibir las organizaciones que buscan sus registros. Se aprobó que cada persona podrá aportar un máximo de $3,304,893.61 pesos, y adicionalmente se establecieron fechas mensuales y procedimientos muy estrictos para la comprobación del origen y destino de todos los recursos con los que una organización busca su registro.

El problema consiste en que el acuerdo del INE llega cuando las organizaciones ya han iniciado sus trabajos de asambleas. La organización Somos México ha difundido en las redes sociales todo un proceso de preparación y reclutamiento de afiliados para realizar 39 asambleas este fin de semana. Se requerirá de un esfuerzo muy importante de esta organización para no incumplir los requisitos del INE, establecidos tres días antes del arranque de las asambleas. Por voluntad de Somos México no quedará.

*Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

Tecnológico de Monterrey

@ArturoSanchezG

EEZ