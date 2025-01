Mexicanos expectantes del futuro en el 2025

Cada inicio de año nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. Para los mexicanos, 2025 arranca con un enfoque claro: seguridad, economía y una expectativa alta hacia el gobierno. La encuesta conjunta de Question Mark y Heraldo Media Group nos ofrece una radiografía optimista, pero no exenta de desafíos.

Un 44% de los mexicanos cree que la seguridad mejorará este año, mientras que un 24% opina que se mantendrá igual y otro 24% teme que empeore. Sin embargo, solo un 23% considera que actualmente se siente más seguro que el año pasado. Este contraste subraya un desafío crucial para las autoridades: convertir la esperanza en acciones concretas que generen resultados palpables.

En el terreno económico, el optimismo es más mesurado. Mientras que un 31% espera mejorar su situación financiera este año, un 39% cree que permanecerá igual y un 27% considera que estará peor. Además, un 52% de los encuestados reporta estar gastando más que en diciembre del año pasado, lo que refleja la presión económica que enfrentan muchas familias mexicanas?.

Las prioridades de los mexicanos también son claras: un 41% señala que la seguridad debe ser el enfoque principal del gobierno, seguido de un 16% que resalta la economía y un 14% que prioriza la salud. Estas cifras delinean un mapa de acción para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuenta con un 68% de aprobación en los primeros meses de su gestión?.

Además, hay un 55% de los encuestados que considera que la presidenta está cumpliendo con sus expectativas, mientras que un 25% opina que es demasiado pronto para evaluarla y un 16% cree que no está cumpliendo con sus expectativas?.

De este respaldo, destaca un dato interesante: solo el 16% de los encuestados considera que Sheinbaum no está cumpliendo con sus expectativas. Este porcentaje es significativamente menor al 40% de mexicanos que no votaron por ella en 2024, lo que sugiere que una buena parte de sus opositores se mantiene expectante. No olvidemos que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México con el casi 60% de los votos de los mexicanos.

Las reformas también ocupan un lugar central en el panorama. La reciente modificación al INFONAVIT, que lo convierte en constructor de vivienda, ha sido bien recibida por el 60% de los mexicanos, quienes ven en ella un beneficio directo para los trabajadores. Este caso es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden materializar las expectativas de la ciudadanía?.

El 2025 presenta una oportunidad única, los datos son claros: una buena parte de los mexicanos mantienen altas expectativas, mientras que otra parte esperan cambios. Durante el año estaremos reportando oportunamente lo relacionado con sus expectativas.

POR JAVIER MURILLO

@javiermurillo_

Fundador y CEO de Metrics. Científico de Datos

