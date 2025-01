Josefina y su ‘turismo comunitario’

Será prácticamente imposible convencer a este gobierno de que los turistas internacionales de alto poder adquisitivo son los que más conviene atraer al país (y las políticas públicas deben estar orientadas a ello). Para estos turistas habría que construir campos de golf; marinas para yates; hoteles de gran turismo; y otras infraestructuras.

El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere impulsar otra rama turística a partir de ahora: el turismo comunitario, una forma de turismo en donde las comunidades locales —y no las empresas— son las que ofrecen la mayoría de los servicios y experiencias a los visitantes.

El turismo comunitario será el sello del país, al menos este año, de acuerdo con lo que reveló la secretaria Josefina Rodríguez. Ese fue su mensaje esta semana durante la Reunión de Embajadores y Cónsules.

¿Nos puede ir mejor priorizando el turismo comunitario? Es una apuesta arriesgada. Sí, podemos terminar teniendo extranjeros agradeciendo que conocieron una estupenda cocina tradicional en Michoacán; pero a otros tantos echando pestes porque no pudieron conseguir un buen guía en un vehículo cómodo cuando quisieron ascender al Nevado de Toluca —y tuvieron que explorar sin guía, ni ruta señalada, en una pick up destartalada y sin amortiguadores—.

Lo primero es lo que todo mundo imagina: que México mágico le espera con los brazos abiertos en cada localidad. Pero lo segundo es la realidad de las comunidades: lancheros con pangas inseguras; guías de senderismo que desconocen la flora y fauna local e invitan al turista a mirar “La Bruja” en cada formación rocosa; recuerditos de pésima calidad (hechos en China); y Hepatitis A en la sacrosanta comida callejera.

Dijo la secretaria Rodríguez que el gobierno creará el Distintivo de Turismo Comunitario. Ojalá ese sea un filtro auténtico de calidad que llegue hasta el proveedor de cada transacción y discrimine a los proveedores deficientes. Porque si se malbarata este nuevo sello tendremos cientos de miles de proveedores de calidades dispares avalados con un membrete oficial.

México recibió más de 86 millones de turistas internacionales en 2024. Sí somos una potencia turística y cultural. No hay duda. Pero las políticas públicas deben siempre elevar los estándares de las industrias que generan valor, y en el caso del turismo aún tenemos que conocer cómo lo hará este gobierno. Por lo pronto, México canceló su participación como país socio de la Feria Fitur 2025, que iniciará en Madrid en 13 días. Nuestro lugar fue ocupado por Brasil.

Luis Videgaray continúa brillando. Se acaba de publicar el texto Artificial Intelligence and Economic and Financial Policymaking – A High-Level Panel of Experts’ Report to the G7, que él coordinó a nivel global. Será documento indispensable para la secretaria Rosaura Ruiz.

