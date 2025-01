¿Nuclearización en Corea del Sur?

Desde el año 2023 se ha llevado a cabo un debate sobre si Corea del Sur debería o no conseguir armas nucleares. Lo anterior por la amenaza que representa Corea del Norte para la estabilidad de la zona. En una encuesta realizada el año pasado a la población surcoreana, dos tercios de esta se encontraban a favor de la nuclearización. Sin embargo, algunos de los grandes empresarios no se encuentran a favor de esta decisión y el gobierno de Seúl hasta el momento no lo ha tomado como una ruta para salvaguardar la defensa del país.

Lo anterior me lleva a plantear la pregunta: ¿Corea del Norte es una amenaza? A pesar de no tener los datos exactos, el que este gobierno enviará apoyo a los rusos en el conflicto con Ucrania nos da un estimado de sus capacidades militares. Se piensa que tienen 1.3 millones de militares, que se encuentran especializados en tres diferentes ramas: naval, aérea y terrestre. Es uno de los ejércitos más grandes del mundo y también es de las sociedades más militarizadas. Pienso que la problemática que más nos afecta a todos es que no solamente tienen armas nucleares, sino también misiles balísticos con la capacidad de llegar a Estados Unidos.

Además, es un Estado que ha invertido en la producción de armamento de manera doméstica. La tecnológica, si bien en un primer momento fue rusa, ahora se sabe que proviene de China.

Corea del Sur tiene varios aliados y el más importante es EU. La relación comenzó tras la firma del Tratado de Defensa Mutua en 1953. Este acuerdo se ha reiterado en varias ocasiones, la última fue el 31 de octubre del año pasado, en donde se repitió la importancia del acuerdo, para mantener la seguridad y la estabilidad en la región. A pesar de la importancia de éste me parece que durante este año se encontrará en un momento frágil, pues podría romperse. Recordemos que Donald Trump será de nuevo presidente de Estados Unidos y esto puede tener un cambio en las relaciones bilaterales, pues él ha criticado en varias ocasiones la alianza de seguridad. Por lo que si surge un conflicto en la zona, es altamente probable que EU. no participe (a menos que sufra un ataque directo).

Retomando la pregunta si Corea del Norte es una amenaza, la respuesta es afirmativa. Es probable que si estalla un conflicto, Corea del Sur tendría que defenderse sin el apoyo norteamericano. Es por ello que la nuclearización de Seúl presenta en este momento una vía para algunos. La realidad es que la nuclearización rompería la estabilidad en la región. Una carrera armamentista se daría primero entre Seúl y Pyongyang y podría presionar a Japón para armarse, temiendo que estalle un conflicto. Lo que tendría eventualmente como resultado una guerra, en donde no solamente estaría involucrada la península coreana, sino el resto de los países cercanos.

POR DIRCEA ARROYO BUGANZA

COORDINADORA ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES, UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

X: @DIRCHIS

EEZ