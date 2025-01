Fusión de gigantes: ¿El último suspiro de bancos de imágenes?

En el mundo de la fotografía stock, se está gestando una noticia que podría sacudir los cimientos de la industria: Getty Images y Shutterstock, los dos colosos del sector, están explorando una posible fusión. Como fotógrafo aficionado y usuario frecuente de estas plataformas, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y curiosidad ante este movimiento que parece más una estrategia de supervivencia que una expansión ambiciosa.

La razón detrás de esta unión no es un misterio. La Inteligencia Artificial (IA) generativa, con sus Dall·E, Stable Diffusion y compañía, ha irrumpido en el mercado como un tsunami digital, amenazando con barrer el modelo de negocio tradicional de los bancos de imágenes. Y no es para menos. Hace apenas unos meses, me encontré creando una presentación y, por primera vez, opté por generar mis propias imágenes con IA en lugar de sumergirme en los vastos catálogos de Getty o Shutterstock.

La facilidad con la que pude obtener exactamente lo que buscaba fue reveladora. No más horas perdidas buscando “la imagen perfecta” entre millones de opciones. Ahora, con unas pocas palabras bien elegidas, tenía ante mí una creación única y ajustada a mis necesidades. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba siendo testigo de un cambio paradigmático.

Mi propia experiencia es un microcosmos de lo que está sucediendo a gran escala. Gradualmente, he pasado de ser un fiel usuario de bancos de imágenes a experimentar con plataformas de IA generativa. Sin embargo, aún recurro a imágenes stock para ciertos proyectos, especialmente cuando necesito fotografías de eventos históricos o retratos específicos. Esta dualidad en mi flujo de trabajo me hace cuestionar: ¿Cómo pueden adaptarse los gigantes de la imagen a este nuevo escenario?

La fusión entre Getty Images y Shutterstock podría ser sólo el primer paso en una serie de estrategias para mantenerse relevantes. Imagino un futuro donde estas plataformas integren herramientas de IA para personalizar y modificar sus imágenes en tiempo real.

Centrándose en áreas donde la IA aún no puede competir, como la fotografía de eventos actuales o imágenes históricas únicas. Ofreciendo colecciones cuidadosamente seleccionadas y verificadas, algo que la IA aún no puede replicar con la misma sensibilidad humana y proporcionando un respaldo legal sólido para el uso de imágenes, un aspecto crucial en el que la IA generativa aún navega en aguas turbias.

La fusión de Getty y Shutterstock podría ser el catalizador que necesitamos para repensar nuestra relación con las imágenes y la creatividad visual.

POR ARMANDO KASSIAN

