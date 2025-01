Ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, parece que la nueva obsesión del gobierno de Claudia Sheinbaum es convencerlo de que nuestras honorables organizaciones criminales no producen fentanilo. Que aquí solamente se “confeccionan” las pastillas que causan la muerte de 75 mil estadounidenses al año.

Consuelo de tontos y encima falso. En primer lugar, argumentar que México no produce fentanilo porque no sintetiza la sustancia, sino que solo la prensa en pastillas es tan absurdo como decir que no producimos automóviles porque solo los ensamblamos.

México juega un rol central en la compleja cadena de proveedores, distribuidores y productores que participan en el mercado de las drogas sintéticas, particularmente de metanfetaminas y fentanilo, como lo muestra el informe “El flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México” de Insight Crime.

En el caso de las metanfetaminas, los cárteles mexicanos se han convertido en expertos en su producción, llevando el proceso químico, al grado de crear recetas propias y fabricar precursores de diseño. Conforme las autoridades prohíben sustancias, los cárteles han reaccionado con soluciones para mantener la producción.

La propia SEDENA reconoce que en 2024 desmanteló más de 400 laboratorios clandestinos, relacionados a esta droga

En cuanto al fentanilo, hay indicios de que los cárteles mexicanos ya no solo prensan píldoras, como dice el gobierno, sino que podrían estar sintetizándolo. Lo que los cárteles ahora importan son los precursores y sustancias esenciales para cocinar fentanilo.

Existen casos ya judicializados de tráfico ilegal de precursores de fentanilo hacia México. Hay laboratorios incautados. Informes gubernamentales, vaya, hasta filtraciones de Guacamaya leaks que indican que aquí sí se sintetiza esta droga.

Con el fentanilo puede estar pasando lo mismo que con el mercado de metanfetaminas. El crimen organizado va encontrando formas de sustituir sustancias y procesos para relocalizar la producción.

Los “cocineros” mexicanos podrían estar utilizando métodos simplificados para producir fentanilo con precursores que eficientizan el trabajo, como el ANPP, que el propio gobierno mexicano ha incautado. Por eso las imágenes del laboratorio mostrado por el New York Times no son inverosímiles.

¿A quién pretenden engañar entonces el gobierno mexicano? ¿A la administración de Donald Trump que en todo caso no le interesa si aquí se confecciona o sintetiza fentanilo? Lo que importa es que millones de dosis son enviadas por los cárteles mexicanos a su país.

El complejo mercado de las drogas sintéticas nos debería recordar que el crimen organizado siempre va un paso adelante de la regulación. Que, a cada nueva restricción, responden con un nuevo método. Y que, por eso, lo importante es perseguir y encarcelar a quienes violan la ley. Lo esencial es el combate material de la actividad criminal y ahí es donde el gobierno mexicano tiene muy poco que presumir.

Posdata: 2024 cerró como el primer año, en los últimos cinco, en el que crecieron los homicidios a nivel nacional.

POR CARLOS MATIENZO

DIRECTOR DE DATAINT

@CMATIENZO

MAAZ