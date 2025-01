Desaparecida

Señora, gracias por venir. ¿Cómo se siente, ya le dieron de alta?, estamos contentos porque por fin podemos darle alguna pista del paradero de su bebita. Mire, el hospital donde dio a luz no tenía sistema ese día, lo que nos dicen los testigos es que nació a las 3:22 am y la llevaron al cunero, la dejaron ahí y la revisaron y tenía los signos vitales perfectos. En el cambio de guardia que, por cierto, ya tenemos todos los nombres de las enfermeras, se hizo revisión de los nacidos el día anterior y les faltaba uno. No saben cómo se llama porque no habían metido nada en las computadoras. ¿Qué nombre le puso a la niña? Ahora bien, la buena noticia es que podemos organizar jornadas de búsqueda para reconocer las facciones de la niña, usted la debe recordar muy bien, aunque estuviera dando a luz, es su hija, seguro se parecen. Los doctores no han querido declarar, pero eso es lo de menos porque ellos nunca se meten en eso, más bien mucho hacen por atender ahí en ese lugar y no son de planta, sino que prestan sus servicios gratuitos a la comunidad, ya que queda lejos la ciudad. ¿Qué opina? ¿Usted ya puede caminar y salir con nosotros a buscar a la bebé? La comunidad siempre es muy solidaria y alguien debe saber, nosotros no hemos buscado en estos primeros tres días de desaparición porque necesitábamos su firma de primeriza y madre soltera, que es un problema, porque si el papá hubiera estado, otra sería esta historia. Todo saldrá bien, le prometo ¿Nos dejaría dinero para la gasolina?

Seño, lo siento mucho, hoy no hay actividades en la fiscalía porque ayer fue feriado, de repente, si se prende el sistema, podemos ir haciendo la investigación de su hija, mientras esperamos que vuelva con el novio, yo creo, o algún amigo. Al rato le indicamos dónde más acudir porque con estos problemones que hay en la zona no nos damos abasto. Yo que usted me iba a la casa a esperar, casi nunca un caso se abre antes de pasadas las 72 horas y no hay tinta en la impresora para que usted pueda hacer legal su denuncia. Vaya buscando un abogado señora porque en general, estos casos no tienen solución y lo que supimos es que allá en esa calle donde ella trabaja, hubo una balacera entre patrones y ellos mismos limpiaron las calles y hasta lavaron la sangre que quedaba para no dejar huellas. Eso dicen, no sé.

Señor, cálmese, debe controlarse, ya buscamos a su hija, no aparece por ningún lado, ya peinamos la zona, han de ser unos tres kilómetros a la redonda. ¿Tiene usted idea de dónde andaba ese día? Porque fíjese, lo que sabemos es que hay una banda que encajuela a las chavas así que ven muy sueltitas y que nadie las va a reclamar y se las llevan a otros dos municipios para trabajar en bares y en limpieza, hasta en la cocina las meten. Yo que usted armaba equipo con sus amigos más machines para ir a esos lugares a buscarla. Nosotros no tenemos recursos ni autorización para salir de nuestra demarcación. Vea qué hacer con su problema porque acá ya tenemos demasiados casos desde que se vinieron a vivir los picudos de los cárteles y los que van saliendo de la zona turística cercana. A esos ya los tienen identificados y se cuidan entre ellos, incluso ayer estuvieron llamando para amenazar. Su hija seguro está involucrada con ellos.

Gracias por venir familia, mucho que platicarles. Desde que buscamos a su hija hemos tenido muchos problemas, pero finalmente hemos llegado a una conclusión. No sé cómo plantearles esto porque como esto ocurrió hace seis meses y los fiscales se cambian de zona cada tanto o los amenazan y tienen que renunciar, el caso de su hija ha sido trasladado a varias dependencias y como ustedes no tienen un abogado privado porque a los de oficio no les pagaron los últimos tres meses, pues tenemos un problemita. Ustedes no pueden por ahora identificar el cuerpo, tampoco pueden ordenar pruebas de “ADN” pero si me firman esta carta responsiva, el caso queda cerrado y ya ustedes saben que la que encontramos en la carretera es su hija y ya salimos de esto. Sería bueno, para que ustedes hagan el duelo, lo merecen, ha sido muy duro para ustedes, y se olviden del tema y hay que reconocer que han tenido suerte porque esa muerta, estoy seguro, es de ustedes. Al menos que sea la otra chava, la hija de la vecina de ustedes, que andaba en lo mismo que ella. Ahí sí tendrían que acordar si el cuerpo es de los vecinos o de ustedes y ya se resuelve esto que ha sido tan trabajoso.

Lo que pasó, señor Guillermo, es que la atropellaron cuando ella salía de la mentada fiesta, los amigos la metieron en la parte de atrás de un auto mientras seguían el baile, ese auto no aparece porque dicen que las placas eran de otro estado y la dejaron ahí hasta el amanecer que salieron todos del recinto y dicen que se la pasaron muy bien. La sacaron y la metieron en un Uber con la dirección de su casa señor. Nadie nos pudo decir qué lesiones tenía o si había sangre en la escena del crimen. ¿Crimen? Si no llegó, ya no es tema nuestro, o sea que usted debe entenderse con la gente de la aplicación de esos taxis y buscar los videos, pedirlos y ordenar que busquen en el sistema. No sé si deba ir a la capital del país y formarse para pedir informes porque lo que nosotros sí sabemos por experiencia, es que no podemos pedirles investigaciones de sus sistemas a esa gente porque a ellos los cuidan de arriba. Es decir, gente del gobierno y gente muy importante. ¿Qué le aconsejo? Salga de acá de la sierra, vaya en bus a la Ciudad de México y haga la denuncia allá porque el Uber que dicen los muchachos que llamaron esa noche y sus placas no está registrado por acá. Yo lo quiero ayudar, sé por lo que está pasando, pero nosotros no nos podemos meter con esa gente. Menos podemos saber quién pidió el Uber porque esos chavos tienen a los papás protegiéndolos y son de los que viven en el centro de la ciudad, o sea, señor, tienen dinero. Ahora bien, podría usted también pensar que está en algún hospital sin ser identificada y quizás esté sana y salva. Supongo que ustedes ya hicieron esa búsqueda como familia que son, porque les importa su hija. ¿Cómo podemos ayudarle con el pasaje de bus y algo para el camino señor? Estamos conscientes de lo que le está sucediendo, pero sin la partida de nacimiento actualizada de la víctima no podría mi gente cumplir con su deber. ¿No se les ocurrió a usted y su esposa que tenían que ir a sacar esa partida de nacimiento hace años, antes de que la desaparecieran? Es que también saben cómo está la cosa de caliente y no hacen prevención.

Oiga, buenas tardes, llamándole acá de la fiscalía para preguntarle si ustedes que se organizaron ya encontraron algo, nosotros no, pero me preocupa que ya pasaron cuatro días y lo que se encontró fue un bote con algunos indicios de cuerpos quemados en ácido y como no pudieron ustedes pagar a los forenses para que hicieran pruebas pues eso ya se botó y se descartó. Usted como papá, ¿cree que su hija estaba ahí derretida? ¿Qué le dice su intuición? Creo que deberíamos hacer un informe con usted sobre lo sucedido ese día y reconocer que ahí estaban los restos de su hija descuartizada y ya darle corte al caso pues si no esa investigación durará unos tres años y usted va a tener que vender su casa y su changarro para poder pagar a los abogados que hay que buscar por allá porque acá no tenemos. Le puedo dar nombres de varios que se encargan de estos homicidios, porque a feminicidio no llega. Entonces decida qué hacer y cómo solucionar esto, lamento mucho su situación.

¿Cómo que se la llevaron en plena luz del día? ¿Quién vio? Nadie. Yo me fui sola a buscarla día y noche, por todo el poblado, nadie vino, nadie me llamó, la voy a encontrar.

POR MARÍA CECILIA GHERSI PICÓN.

HTTP://MACHIXBLUE.BLOGSPOT.COM/

TWITTER: @MACHIXBLUE

PAL