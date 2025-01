El laberinto mexicano

“Nos va a ir muy bien, lo sé porque hay unidad en el pueblo de México y con el pueblo de México”: Claudia Sheinbaum

El 2024 fue un año que difícilmente podremos olvidar. Ha sido el año donde más elecciones ha habido en el mundo, más de la mitad de las personas tuvieron una cita en las urnas y, en casi todo el orbe, se votó de manera polarizada, es decir, prevalecieron los deseos de cambio, al menos de partido en el poder. Un ejemplo concreto fue lo sucedido en Francia, que en los comicios europeos votaron por la derecha de Le Pen y en las anticipadas de su país el voto fue por la izquierda “unida”. México fue uno de los pocos países que decidieron continuar con un proyecto, con un partido y con una misma visión de gobierno.

Ya con la primera presidenta de México sentada en -la silla del águila-, nuestra Carta Magna ha fungido de cuaderno de prueba, cambiando, eliminando y adicionando artículos malhechos, con prisa y sobre las rodillas. Además, se terminaron de concretar las reformas del llamado Plan C, siendo las más turbulentas la extinción de los organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial y la elección popular a jueces y magistrados en todo el país, decisiones que pagaremos las y los mexicanos en este 2025 y, quizá durante varias generaciones.

Para este año se vislumbra también la reforma electoral que Morena y aliados pretenden colocar en la Constitución y que busca menguar la figura de las y los legisladores plurinominales haciendo que estos también vayan en busca del sufragio popular. También se eliminará la reelección, aludiendo a la consigna maderista; sin embargo, mal interpretada, pues los tiempos de la Revolución no son siquiera parecidos a los actuales, donde hemos vuelto al régimen del partido único, excesivo poder del titular del Ejecutivo, intereses (y recursos) del crimen organizado en los municipios y congresos locales, por lo que hacer contrapesos en el Legislativo y Judicial resulta apremiante, así como resaltar la experiencia en las curules y en los ayuntamientos de todo el país.

Otro de los grandes retos que nos trae el 2025 es, indudablemente, la vuelta de Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no quita el dedo del renglón y ya ha comenzado a amagar con las deportaciones masivas, el alza a los aranceles, la designación de terroristas a los cárteles y hasta el cambio de nombre del Golfo de México. Sheinbaum deberá de tener todas las alertas puestas, porque Trump no es aquel de 2016, ahora tiene un gabinete, Musk incluido, sin experiencia en administración pública, ni en diplomacia, ni en política, y que igual que él, no sabe de reglas y eso lo hace mucho más peligroso.

Así, en medio de esta vorágine, sumado a la inseguridad en varias regiones del país, desabasto en medicamentos, inflación, un modelo educativo deficiente, Pemex como baúl sin fondo, tráfico ilegal de armas, pésima distribución del gasto público, la aerolínea estatal a punto de la quiebra, el partido en el poder sumido en la división, la próxima revisión del T-MEC con un nuevo Primer Ministro canadiense, más todo lo que se acumule, Sheinbaum cumple 100 días como presidenta y los desafíos apenas comienzan. Este 2025 significa un gran laberinto para nuestro país, no solo para la mandataria, sino para todas y todos los mexicanos.

