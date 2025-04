Francisco (el) Primero

Hace dos décadas, el cardenal Bergoglio asistió al cónclave para elegir al Papa Benedicto XVI y, para su propia sorpresa, él resultó en el segundo lugar de votación. Regresó a Buenos Aires con una molestia, no por “perder” la votación, sino porque, dice, no tenía méritos para recibir las papeletas de sus compañeros. Pronto dio vuelta a la página y siguió haciendo su labor en los barrios más pobres, no solo de la capital, también de toda Argentina.

Solo siete años después, en 2013, llegaría una decisión que no había tenido lugar en casi 600 años, la dimisión del papa Benedicto XVI y el ascenso de Francisco I, encarnado por Jorge Mario Bergoglio. Desde aquel momento se sabía que su papado sería distinto -para algunos mejor, para otros peor-. Primer jesuita, primer latinoamericano, primero en evocar a San Francisco de Asís y su modestia para conducirse, primero en mostrar que los cambios en la iglesia católica son necesarios y urgentes, primero en relegar la misa en latín para acercar a más personas, primero en hablar de manera seria del papel de las mujeres en la iglesia, primero en señalar la anquilosada burocracia del Vaticano, primero en estremecerse ante los no pocos casos de agresión sexual, primero en tocar el tema de las finanzas de la iglesia.

Además de su inédito actuar, Francisco I, fue alguien que dudó -no de la religión-, pero sí de la administración de la iglesia. En muchas ocasiones se le pudo ver disgustado por la vida de opulencia de algunos sacerdotes, por la decisión que tuvo que tomar respecto al cardenal McCarrick, por tener que contradecirse con la aceptación de la comunidad LGBT, por destituir a Becciu por fraude, pero no acabar con la corrupción en el Banco del Vaticano o por no poder concretar ninguna de sus reformas en pro de modernizar la iglesia, cuidar a sus feligreses y acercar el catolicismo a quienes no creen en la religión.

Sin embargo, para católicos, protestantes, musulmanes, judíos, agnósticos o ateos, Francisco ha sido el primero en dejar huella dentro y fuera del Vaticano. Su visión del deber ser de la iglesia católica, incluso reformuló el actuar del sumo pontífice llegando a tierras árabes con ministros de distintas religiones, al África para terminar los conflictos en Sudán del Sur o posicionarse frente a la invasión rusa en Ucrania, además de ser muy enfático a favor de los inmigrantes, en contra del neoliberalismo y la economía de consumo. Es decir, durante los 12 años al frente de la iglesia fue el primero en hablar para todas las personas.

Así, el hijo de Mario Bergoglio y Regina Sívori se ha ido de este plano terrenal. Seguramente se marchó con satisfacción por cómo sacudió el pensamiento de muchas personas en el planeta, porque colocó a las y los desposeídos al centro del discurso, porque no le asustaron los cambios de las malas tradiciones y porque hoy la iglesia es mejor que a su llegada. Inconforme porque no pudo concretar sus sueños de paz y de igualdad entre las naciones y las personas. También se habrá ido con un comentario astuto, desfachatado y con humor, como era característico en él. Hoy Francisco, el primero de su nombre, deja un vacío en el catolicismo y en el mundo.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

