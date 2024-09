Pronósticos de los partidos del Monday Night Football

Por segunda semana consecutiva, esta noche podremos disfrutar de una doble cartelera para cerrar la semana 4 de la NFL, y aquí les comparto mis pronósticos:



Tennessee Titans (0-3) vs. Miami Dolphins (1-2)Para estos dos equipos, el inicio de temporada no los ha tratado nada bien, especialmente a los Dolphins, quienes estarán jugando hoy con Tyler Huntley, quien será el cuarto quarterback que utilicen esta temporada, gracias a la lesión de Tua Tagovailoa, quien ha demostrado ser irreemplazable en la ofensiva de Mike McDaniel. Tyreek Hill, quien es uno de los mejores receptores de la liga, debe sentirse muy frustrado debido a que únicamente lleva 184 yardas y una recepción de anotación, y para colmo de sus males, esta noche no tendrá una tarea nada sencilla, ya que, a pesar de la mala racha de los Titans, su defensiva ha sido la tercera que menos yardas aéreas ha permitido.

El corredor De’Von Achane no ha sido capaz de rebasar las 100 yardas por tierra este año, pero su gran capacidad atrapando pases, aunado a su gran explosividad con el balón en las manos, lo convierte en un jugador que en cualquier momento puede escaparse hasta las diagonales.

Para los Titans, su quarterback Will Levis se ha convertido en una máquina de perder balones clave, ya que lleva cinco intercepciones y tres fumbles, lo cual ha contribuido a que la ofensiva solamente promedie 16 puntos por encuentro. El receptor Calvin Ridley, a quien firmaron por más de 90 millones de dólares durante la agencia libre, ha sido un fantasma dentro del terreno de juego, al promediar 45 yardas por encuentro.

Pronóstico: Tennessee Titans 17–24 Miami Dolphins



Seattle Seahawks (3-0) vs. Detroit Lions (2-1)

Los Seahawks han sido una de las más gratas revelaciones de la temporada, posicionándose en el primer lugar de su división, por encima de los San Francisco 49ers; sin embargo, ésta será la prueba más difícil que han tenido hasta el momento. Para esta ocasión contarán de regreso con su corredor estelar, Kenneth Walker, quien será complementado por Zach Charbonnet, corredor que había venido haciendo un gran trabajo supliéndolo, aunque el verdadero héroe a la ofensiva ha sido su receptor DK Metcalf, quien lleva dos semanas consecutivas anotando y superando las 100 yardas, ya que tiene un excelente entendimiento con Geno Smith.

Para los Lions será fundamental quedarse con la victoria, ya que la próxima semana les toca descansar. A diferencia de la temporada pasada, en la que impuso varios récords, Sam Laporta hasta el momento ha tenido un inicio bastante lento, ya que le ha costado mucho trabajo conectarse con Jared Goff, quien ha utilizado más a sus receptores Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams, además de que se han apoyado más en su ataque terrestre, explotando el monstruo de dos cabezas que tienen en Gibbs/Montgomery, quienes serán fundamentales para arrebatarle el invicto a los Seahawks.

Pronóstico: Seattle Seahawks 23-27 Detroit Lions

POR DIEGO CARREÑO

@DIEGOCARRENOFF

