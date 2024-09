Nosotros los López

Por lo que atinamos a apreciar, el movimiento, no sé si en atención a las palabras con signo de interrogación de aquí, el Doctor Patán, lanzadas hace unos días, se ha quitado la máscara, y lo celebro. Como dije antes, hay que plantearnos seriamente la posibilidad de librarnos de los prejuicios burgueses y entender que el futuro del movimiento pasa por la genética.

La pregunta que hice ha obtenido una respuesta contundente, categórica, pletórica de democracia popular. ¿No es momento –pregunté– de que nos dejemos de blandenguerías y entendamos que el futuro del movimiento pasa por promover a la bodoquiza, que a fin de cuentas carga no solo con un ADN privilegiado, sino, al mismo tiempo, con una educación inmejorable en el plano de la revolución de las conciencias? ¿No es momento de que Copilco, patria chica de los López (y del Doctor Patán), se empodere? Bueno, el pueblo se ha manifestado.

La respuesta es un contundente “Sí”. Gracias a nuestro señor Jesucristo, primer activista social de la historia, tendremos a uno de los bodoques a cargo del movimiento. Va a ser “Secretario de Organización”.

Su doctor, que está en proceso de liberarse de sus prejuicios burgueses y entender cabalmente los principios de la democracia no burguesa, no tiene claro qué hace un “Secretario de Organización”, pero es evidente que se trata de un cargo importantísimo. Tú muy bien, Pueblo Bueno. Buena elección. Ahora: tenemos que llegar más a fondo. Tenemos que llevar el cambio a sus extremos, para que, con toda certeza, ya no sea reversible.

Lo que quiero decir es: todavía tenemos en la lista de espera a dos bodocones, carentes de cargo oficial y ansiosos de servir a la patria. ¿De veras vamos a desperdiciar ese tesoro genético, esa herencia mágica? ¿Le vamos a quitar al Pueblo Bueno el derecho de ser gobernado, liderado, conducido, por lo mejor de lo mejor? ¿Vamos a dejar a los hijos del Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo en la banca, limitados a operar en las sombras, o a armar barbecues en Houston y hacer colas en el Costco? Yo digo que no. Que vamos a fondo. Que tenemos ahí, por decir, un espléndido secretario de Gobernación.

O de Hacienda. O, por qué no, de Defensa: general bodocón de cinco estrellas, qué chingaos. Si a Durazo le otorgaron esa jerarquía, inéditamente, que no se la otorguen a un López, con lo que han hecho por el país. Que, como también dije antes: por el bien de todos, primero los López.

En ese escenario, aquí su Doctor, que ya anunció que renunciaba a la presidencia en 2030, estaría dispuesto a renunciar incluso a una secretaría, y aceptar una subsecretaría. Vaya, que estaría encantado de decir, aparte de aquello de “Primero los López”, y para hacerle un guiño a los clásicos: “Nosotros los López”.

El Doctor López levanta la mano.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ