México-EU ¿Riesgos y oportunidades?

La actual situación de México es una de enormes riesgos, pero también grandes oportunidades. Esa es al menos la formulación adoptada por un número creciente de analistas estadounidenses, aunque hay considerables expresiones de preocupación en torno a la aprobación de la Reforma Judicial. Hay coincidencias sobre la posibilidad, o la realidad, de un cambio cualitativo en la relación.

Pero al mismo tiempo, la convicción de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión propia y que aprovechará el nearshoring al máximo que le sea posible, menos por convicción política que por pragmatismo económico, comentó Pamela Starr, del grupo Monarch.

De hecho, el Departamento de Estado expresó el martes su apoyo a señalamientos en ese sentido del embajador Ken Salazar. "Observamos especialmente la promulgación de esta ley a la luz de nuestros esfuerzos conjuntos para promover nuestra competitividad económica y nuestra integración. Y, en última instancia, seguiremos dialogando con nuestros colegas mexicanos sobre el estatuto y cómo se implementará", dijo el portavoz Matthew Miller.

Entre algunos especialistas, hay incertidumbre por la posibilidad de que la reforma consolide, lo que algunos definen como cambios al marco legal mexicano que vulneran “al espíritu, si no la letra” al Tratado comercial México-Estados Unidos-Canada (T-MEC).

La posibilidad de que la postura mexicana lleve a la renegociación del T-MEC fue planteada por Kimberly Breier, exsubsecretaria de Estado para Asuntos Interamericanos, durante una conferencia del Council of the Americas. Breier apuntó también como posible, si no probable, la renegociación de los acuerdos de seguridad entre los dos países. Las reformas, anotó, cambiaron fundamentalmente la relación.

Pero habrá que esperar meses, no solo hasta que la presidenta Sheinbaum asuma el poder sino que haya un nuevo gobierno en Washington en enero próximo. Pero hay señales que no son muy alentadoras.

El martes se presentó en Washington un reporte sobre la relocalización (nearshoring) de empresas de Asia, en especial China, a los países latinoamericanos geográficamente cercanos a Estados Unidos. Entre los oradores anunciados hubo funcionarios dominicanos, guatemaltecos, costarricenses.

Ningún mexicano, aunque esto bien, podría obedecer tanto al inminente cambio de gobierno como a su aparente indiferencia a la promoción de inversiones.

La presentación del reporte "De la Retórica a la Realidad", del Atlantic Council, fue anunciada hace más de dos semanas, y enumeró medidas –de marcos legales a infraestructura– que según los autores deberán tomarse en la región, incluso México y Estados Unidos, para facilitar la llegada y el desarrollo de empresas que busquen reubicarse.

El conjunto de consideraciones y advertencias presenta una visión atribulada de la relación, pero tal vez sea cosa del momento y de que ambos países aprendan a vivir con sus cambios.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

EEZ