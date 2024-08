¿Por qué nos gusta lo paranormal?

Uno de mis pasatiempos es escuchar podcast como Relatos de la Noche, Paranormal, Archivos Secretos del Heraldo de México, entre otros, y he notado que lo paranormal es un tema popular en mi generación así que el dilema de esta semana es: ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Qué revela nuestro gusto por lo paranormal?

En términos simples, lo paranormal se refiere a fenómenos o experiencias que no pueden ser explicados desde la ciencia como fantasmas, extraterrestres, milagros, ángeles, adivinación, etc. Ahora revisemos algunos números para confirmar nuestro gusto por lo inexplicable.

Según Spotify, el podcast número 1 en México es Relatos de la Noche, y Paranormal ocupa el número 3. En cuanto al consumo de películas de terror, Statista reporta que somos el país que más contenido de terror consume tanto en TV abierta como en plataformas de streaming.

Algunas investigaciones científicas ya se han dado a la tarea de explicar porque nos gusta lo paranormal. Algunas afirman que este tipo de contenido nos ayuda a liberarnos de las tensiones y miedos que vivimos a diario.

Otras investigaciones, indican que los contenidos paranormales pueden ser como una especie de entrenamiento para los peores escenarios, según un estudio de la Universidad de Chicago las personas fanáticas al horror y con curiosidad por lo desconocido fueron más fuertes a nivel psicológico y estuvieron menos angustiadas durante la pandemia.

Una investigación realizada en Lima, Perú, demostró que las personas interesadas en lo paranormal a menudo encuentran que estas experiencias refuerzan sus creencias espirituales y mejoran su percepción de bienestar.

En mi caso al explorar el mundo paranormal busco la confirmación de que hay algo superior a mi existencia que influye en mi vida y la curiosidad de saber qué es me ha llevado a escuchar sobre OVNIS, reencarnación, fantasmas, etc.

Y he llegado a una conclusión, pesé a que en la actualidad predomina la ciencia y la tecnología sigo teniendo la necesidad espiritual de las culturas antiguas de encontrar el sentido de la vida en leyendas, personajes fantásticos, etc.

Alejandro Magno, una de las figuras más famosas de la historia basó su existencia en mitos, pues su madre le dijo que era hijo de Zeus y que había nacido para la

grandeza ¿CIERTO? No lo sabemos, pero le sirvió como motivación permanente para que su nombre fuera recordado durante generaciones.

En conclusión lo paranormal es parte de nuestra humanidad, responde a la necesidad de apoyarnos en algo intangible para encontrarle el lado extraordinario a nuestra existencia haciendo uso de nuestra capacidad de imaginar para completar esas realidades.

Sin embargo, he aprendido que es bueno mantener una relación equilibrada con lo paranormal para no darle tanto poder, aquí algunas recomendación que pongo en práctica cuando siento que este mundo me está devorando.

He notado que cuando me saturo de contenido paranormal empiezo a tener sueños que según yo son premonitorios, lo que me hace estar alerta, igual que cuando veo una película de terror, esperando a que algo malo pase, lo cual comienza a afectarme.

Para mantener el equilibrio, he establecido límites en el tiempo que dedico a consumir contenido paranormal. Lo hago una vez a la semana, y si me siento muy estresada, lo dejo hasta un mes.

Además, cuestiono y analizo la información que consumo, cuando encuentro que los contenidos se basan gran parte en especulaciones o ideas no comprobadas, dejo de escucharlos para evitar estrés innecesario.

Por último, me concentro en mis actividades cotidianas, ya que mi presente es lo más real a lo que tengo acceso. Aunque puede haber otras dimensiones, reencarnación, vida después de la muerte o vidas pasadas, debo aceptar que en este momento soy parte de una realidad que vale la pena experimentar, aprender sus reglas y jugar.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

@DULCEGALINDOVILLA

PAL