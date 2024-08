PVEM en CDMX: El puente ignorado

Dicen que al que dos amos sirve, con alguno queda mal. Ese es el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del país. Al querer venderse como intermediario o conciliador entre Morena y la oposición, Jesús Sesma, secretario general del PVEM, se metió en aprietos durante su plenaria celebrada la semana pasada.



En un acto de “ingenuidad” política, Sesma convocó a todas y todos los alcaldes electos para lograr una agenda común, independientemente de las grandes diferencias que se agudizaron aún más tras la elección del 2 de junio.



Sin embargo, ante el llamado del verde capitalino, los únicos alcaldes de oposición que llegaron a dicha reunión fueron Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, y el panista Luis Mendoza de Benito Juárez, quienes quedaron excluidos del encuentro manteniéndose en una sala alterna con concejales por más de una hora y media, en lo que morenistas y aliados platicaban en privado con Sesma, previa advertencia de que no se sentarían en la misma mesa.



Al intentar aligerar la situación, el secretario general del Verde les dijo a sus aliados que no se puede pedir lo que no se da y definió a su partido como el puente de diálogo, aunque hay quienes me aseguran que la convocatoria tenía una intención provocadora para ambas partes.



Por un lado, era claro que Morena no querría sentarse con la oposición en momentos de rispidez originados, entre otras cosas, por los resultados en la alcaldía Cuauhtémoc, donde todo apunta que Caty Monreal se quedará en la rayita, y Rojo de la Vega gobernará un espacio en donde se supone Ricardo Monreal tenía el control.



Los integrantes de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” salieron de la reunión privada con Sesma y se retiraron. Los alcaldes electos de Cuauhtémoc y Benito Juárez pensaron que habría algún acercamiento, pero todo apunta a que les tomaron el pelo.



Este episodio deja en claro que el PVEM se encuentra en una encrucijada política, intentando ser un mediador en un ambiente donde nadie quiere cruzar su puente.



¿Será que Sesma se salió con la suya?



En Corto: Todo listo para que en la próxima administración federal, la cual arranca el 1 de octubre, la Secretaría de Gobernación retome tareas sustantivas.



Se sabe que hay propuestas para que dependencia como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y Protección Civil dejen de ser parte la Seguridad federal y regresen a SEGOB.



Además, en otros temas ya se trabaja en la estrategia para cumplir con la meta de un millón de viviendas durante el próximo sexenio, y me dicen que todo apunta a que el Infonavit no lo hará solo porque habrá una coordinación especial de varias dependencias y unidades de vinculación con la paraestatal.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

