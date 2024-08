Quedó clarísimo el pase de estafeta en MC

Dos hombres cruzaron puertas diferentes con intervalo de una media hora entre uno y otro en distintos puntos de la capital para abordar por separado asuntos relevantes de la agenda nacional. Esos dos personajes relevantes de la política fueron inseparables aliados por un tiempo hasta que la ambición y el poder los confrontó en una guerra fratricida por el control del partido Movimiento Ciudadano.

Por un lado, entró en la oficina de López Obrador el aún gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, quien prometió en su primer discurso como mandatario destruir políticamente al Presidente, pero al último encuentro oficial, el de ayer entre ambos, el de Guadalajara terminó en el despacho oficial rendido y mirando al mandatario federal con ojos de quien tiene una tabla de salvación al lado.

“…Yo siempre he reconocido en él a un líder político con el que me formé…”, fue parte de un tuit con fotografía codo a codo con AMLO, que lanzó justo a la hora en que Dante Delgado estaba en su posición de líder en el salón Olmecas del WTC para definir su propio destino y el rumbo de MC.

Alfaro perdió en este sexenio frente a López Obrador y también ante a su gran expartidario Delgado a quien quiso madrugar arrebatándole el partido, pero su estilo colérico para gobernar, la fortaleza del presidente, el nacimiento político de Samuel García y Jorge Álvarez Máynez, entre otros factores, acabaron con sus pretensiones.

Lo único que Alfaro hizo público, además de la foto, fue que tocó el tema de la Línea 4 y su cierre de gobierno, no así la crisis electoral en su estado, donde es un secreto a voces su temor por que el Tribunal Electoral federal, acabe anulando la elección para desconocer el triunfo de Pablo Lemus, quien aunque no fue su candidato al gobierno sabe que éste cuidará sus espaldas, no será lo mismo si llega un opositor de Morena.

Después del papel de los magistrados para validar la sobrerrepresentación de la 4T se puede esperar cualquier cosa poniendo en riesgo también el triunfo de su presidenta municipal electa en Guadalajara, Vero Delgadillo. Nadie descarta que Alfaro haya pedido tregua a AMLO más cuando Sheinbaum se interesó personalmente en la impugnación y espera los resultados. Después de eso Alfaro no puso un pie en la asamblea de MC.

Sin embargo, Lemus y Delgadillo clamaron apoyo del pleno naranja para salvar sus respectivos triunfos. Dante, quien es adversario acérrimo del presidente, los cobijó para después dar un discurso con sabor a despedida luego de que el INE le quitó la senaduría. Dijo que va a cuidar de su salud, escribir y que es momento de dar paso a las nuevas generaciones. Volvieron a estar ausentes las cabezas del grupo Nuevo León, ni Samuel ni Mariana. Es Máynez; el camino se despejó, todo apunta a que será el nuevo jefe de MC.

UPPERCUT: Noroña no puede seguir siendo Noroña en la silla de presidente del Senado. Su temple que se enciende al menor uso del lenguaje buscará desequilibrarle Lilly Téllez, una de las senadoras más histriónicas que repetirá Legislatura. ¿Podrá Noroña con eso?

