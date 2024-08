Ciclos escolares completos: el “ya merito” de la educación

El 28 de agosto, las niñas, niños y jóvenes comenzarán su ciclo escolar 2024-2025. Bueno, tal vez... en algunos estados. Baja California ha enfrentado problemas con los adeudos a sus docentes estatales, y Michoacán, con demandas del sindicato. Es por esto que digo "tal vez", salvaguarda para no mentir.

Pero, querida lectora o lector, no te sorprendas demasiado; lamentablemente, en nuestro sistema educativo esto no es tan inusual. No me refiero solo al inicio del ciclo escolar, sino que, a lo largo del mismo, escucharás con frecuencia la frase "suspensión de clases".

Tener un ciclo escolar completo es, en el mejor de los casos, como el "ya merito" en el deporte: al inicio, pensamos que este será nuestro ciclo, que lo lograremos, pero al final, no siempre es así. Y siendo justos, a veces no es por un margen tan pequeño como el "ya merito" podría sugerir.

Quizás te preguntes, querida lectora o lector, por qué contar con un ciclo escolar completo sería una buena señal. En primer lugar, porque sería un indicador de que las niñas, niños y jóvenes efectivamente tienen la garantía de estar en la escuela. Es decir, si un estudiante no tiene un día de clases, sería por un asunto personal y no porque el sistema no esté funcionando como debería.

Es una diferencia sutil, pero importante. En segundo lugar, y el más relevante, es porque imagina que cada día de aprendizaje representa un eslabón en una cadena (ejemplificación un tanto simplista pero prometo que tiene algo de sentido). Si falta un día, ese eslabón no existe. Al observar la cadena de cerca, podría parecer que no pasa nada; el siguiente día, un nuevo eslabón tomará su lugar.

Pero al alejarse un poco, notarás que al final del ciclo escolar habrá cadenas más largas que otras. Las niñas, niños y jóvenes que asistieron con mayor frecuencia tendrán cadenas más largas, mientras que quienes acumularon más ausencias tendrán cadenas más cortas. ¿Te imaginas que esa cadena no se viera afectada por fallas del sistema y que pudiéramos enfocarnos en atender solo en las causas de ausentismo de cada estudiante?

Iniciamos un nuevo ciclo escolar con muchas responsabilidades sobre nuestros hombros (en el de todas y todos, porque somos comunidad), para que las niñas, niños y jóvenes que se levantarán temprano cada día, o que se alistarán por la tarde para ir a la escuela, encuentren un sistema que verdaderamente funcione, o que, al menos, garantice lo básico.

Porque así estamos; así comienzan el ciclo escolar nuestros estudiantes y docentes: con un sistema que no garantiza lo básico ni en pagos, ni en infraestructura, ni en aprendizajes (seguimos esperando alguna luz de los resultados de la evaluación diagnóstica del ciclo anterior), ni en ciclos escolares completos.

Sin embargo, no escribo esto para que nos tiremos al piso, querida lectora o lector. Al contrario, es para que nos pongamos las pilas, preguntando, vigilando, exigiendo, haciendo lo que nos toca, porque este México mágico, su presente y su futuro, no se salva solo, ni lo salva solo ningún gobierno.

Con el inicio de este nuevo ciclo escolar, comenzará también, en octubre, una nueva administración federal y algunas estatales. La federal, con una nueva presidenta que tomó la bandera de la educación (no olvidamos que, en campaña, se autonombró "la presidenta de la educación", y en esta columna no tomamos eso a la ligera).

Como buenas y buenos deportistas en Mexicanos Primero, vamos con toda la convicción de superar el "ya merito", porque tener ciclos completos no debería ser la excepción, sino la regla. Porque estar y aprender en la escuela, importa.

POR. ALEJANDRA ARVIZU FERNÁNDEZ

DIRECTORA DE MONITOREO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MEXICANOS PRIMERO

EEZ