El meollo del mello del Mayo

Del Mayo se dice que “sólo había estado una vez en la Unión Americana y que, según corrieron los rumores, fue detenido y liberado tras el pago de una fuerte suma”. Su abogado, Frank Pérez, declaró: “No, mi cliente no se entregó y él está aquí en contra su voluntad y de hecho fue sometido. Y está privado de su libertad ilegalmente”.

A quienes les tocaría aclarar con pelos y señales, sería precisamente a los del gobierno gabacho y sobre todo a los integrantes de la DEA. Sin embargo, mientras fingen demencia aquí algunas de las posturas de diversos analistas. Para Jesus Esquivel, que siempre ha tenido información de primera mano por parte de agentes y ex agentes de la DEA: “Zambada se entregó por su propio pié”.

Las motivaciones serían que los Chapitos le “voltearon espalda” y lo andaban venadeando, porque incluso mataron a su jefe de guardias de seguridad. Si nos vamos al análisis de Francisco Cruz, asegura que “hubo una reunión hacia el interior del Cártel de Sinaloa y de la propia familia Guzmán, donde urgidos por entregar alguna cabeza y acallar el clamor de la Unión Americana por los estragos del fentanilo, llegaron a la conclusión de que al Mayo le quedaban a lo sumo 10 años de vida por una enfermedad que lo aqueja desde hace rato”.

Amén de qué Francisco Cruz no considera un narco hecho y derecho a Guzmán López. “Tal vez pensaron que de esta forma ayudarían incluso a Ovidio ya detenido allá del otro lado”. No se me figuran personajes que se anden sacrificando por el bien ajeno, estos Guzmanes. Platicando con José Luis Montenegro el autor de “Narcojuniors”, para él fue muy clara la traición.

Está casi seguro de qué José Luis Guzmán López llevó con engaños a Mayo Zambada a La Unión Americana para entregarse junto con un “regalito” a los agentes de la DEA. Aquí mediaría la venganza, porque al ser detenido el Chapo Guzmán, sus hijos habrían considerado que el Mayo no hizo nada para liberarlo.

Y de hecho podría haber sido el propio Mayo quien le puso el dedo, ya que siendo un narco de muy bajo perfil, no iba a consentir los desmanes y los reflectores que estaba atrayendo Guzman Loera. Reacciones? Llo único que se vio fue como vandalizaron una capilla (que más bien parecía iglesia) de Los Dámazos.

Para qué pueden querer un cuerpo inhumado hace tanto tiempo? El Lic y su gente eran cercanos al Chapo Guzmán, de hecho el Lic, lo ayudó a concretar su primera fuga. Arturo Angel periodista, tiende a pensar que por lo menos, por parte del Mayo Zambada, no fue una rendición.

Y tampoco cree que “estén temblando exmandatarios (como Tomandante Borolas), ya que en el juicio del Chapo Guzmán, se mencionaron nombres de personajes encumbrados y nunca se les inició investigación alguna”.

Y si el meollo no es el Mayo, sino el “mello” de que la DEA sigue entrando a México como Pedro por su casa a hacer detenciones al más puro estilo pistoleros cazarrecompensas del viejo Oeste?

POR: FERNANDA TAPIA

MAAZ