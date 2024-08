Don ‘No He Delinquido’, ya delinquió

Caray. Yo no entiendo por qué México no se llevó la medalla de oro en gimnasia olímpica. Las piruetas que dan nuestros políticos son de muy alto grado de dificultad ¡y las realizan a la perfección! ¿O qué tal el nado sincronizado? Una vez que el vecino de la Plaza de la Constitución externa su mal intencionada opinión, todos la repiten al unísono sin ponerse a pensar siquiera lo que esto significa. Medalla de oro —¡platino!—a las maromas de quienes defienden a los que —y a lo que— antes odiaban.

Afortunadamente permanecen en redes sociales los comentarios que hicieron unos y otros para recordarnos lo que hace tiempo pensaban.

¡El amor y defensa de los morenistas a Javier Corral! ¡Esa sí que es ‘una cuarta transformación’! López Obrador pasó de hablar pestes del chihuahuense a defenderlo en plena mañanera. Y es que Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, siguió instrucciones de los ejecutivos federal y local e impidió la detención del ex gobernador de Chihuahua (no cumplimentó la orden de aprehensión dictada por un juez). Ver para creer.

Sí, el fiscal —exesposo de Lenia Batres— que obtuvo su título profesional de Derecho en un solo día fue a impedir la aprehensión de Javier Corral por parte de agentes de la fiscalía de Chihuahua, no importando que existiera un convenio de colaboración firmado y vigente entre las dos entidades.

La Fiscalía de la CDMX comete una ilegalidad y un atropello para defender a un prianista acusado de corrupción solo porque ahora ya canta alabanzas a la 4t y es legislador por Morena. ¿Esa es la justicia que presumen y defienden? ¿Eso es lo que nos espera a todo lo largo y ancho de la República Mexicana?

El fiscal patito (al menos no es plagiario, o eso suponemos) interpreta y usa a contentillo la ley, los convenios y al mismísimo Poder Judicial. Pero además es un maestro en contorsiones, pues la fiscalía de la CDMX es la misma que no tuvo ningún empacho en ir por el fiscal de Morelos hace algunos meses, argumentando estaba en todo su derecho. Hoy que existe orden de aprehensión, que había un acuerdo entre fiscalías, Lara actúa de forma diametralmente opuesta a lo que exigió en el arresto que se efectuó en el estado morelense. En pocas palabras, ‘el que las hace, no las aguanta’.

Presumen que son diferentes. Pues sí, diferentes en que recogen a corruptos, intolerantes, incapaces probados y por si fuera poco hay quien opina que Corral debiera ser el encargado anticorrupción del gobierno de Claudia... Premiar la corrupción y que gane la impunidad.

Se han detectado aviadurías, pagos dobles, cheques falsos y desvío de recursos por más de 1,000 millones de pesos durante la gestión de Javier Corral. Específicamente, al ex titular del ejecutivo de Chihuahua se le acusa del desvío de más de 98 millones de pesos, a través de una simulación en la reestructuración de la deuda en julio de 2019. Por algo corrió hacia Morena. Le urge el fuero…

Pero ahora, con lo que sucedió, Corral es oficialmente también prófugo de la justicia. Y como existe la orden de aprehensión en su contra, el fiscal de la CDMX está en desacato y ha cometido un delito.

Veamos ahora lo peor, y esto quiero subrayarlo: el evento en cuestión establece el punto de quiebre más importante que en épocas modernas de México se haya dado entre las pocas entidades gobernadas por la oposición y la actuación de las emanadas del oficialismo (hoy Morena) a partir de las directrices del gobierno federal. Hablamos del total resquebrajamiento de la federación. Mucho ojo con esto.

Tres en Raya

¿Qué se siente defender a Corral, quien trabajó codo a codo con Felipe Calderón y con Genaro García Luna? ¿Qué se siente tener que dar la cara por un panista que dijo: “un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad... ese es López Obrador”?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ