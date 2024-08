Sheinbaum quiere reposición electoral en Jalisco

Después del proceso electoral del 2 de junio, la polémica desatada por el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo de Morena por la gubernatura de Jalisco y la revisión en algunos paquetes electorales, atrajo la atención de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien le pidió a Esthela Damián un reporte detallado con las supuestas irregularidades que se habrían presentado en la entidad para que el candidato oficialista ganara la elección.

Damián es una de las mujeres más cercanas a Sheinbaum y para el proceso electoral la incluyó al proyecto de la Cuarta Transformación haciéndola Coordinadora por la Defensa del Voto en la campaña a la Presidencia. Entre ambas hay empatía y eso valió para que después de una inmersión de semanas, Damián regresara al centro del país con información donde ofrecía todos los detalles de las supuestas trampas electorales en Jalisco. Cuentan que Sheinbaum se molestó mucho al asegurar que Enrique Alfaro, gobernador de le entidad, manchó su elección de candidata.

Jalisco es un estado relevante por su impacto económico y por su número de población en edad de votar de alrededor de seis millones 200 mil personas. En campaña, Sheinbaum se encargó de visitar varias veces la entidad gobernada por Alfaro y se encontró con tres situaciones que fueron relevantes para su operación: la disposición del rector Ricardo Villanueva de la Universidad de Guadalajara, cuya casa de estudios y grupo político en 2018 había apoyado a Ricardo Anaya.

El jefe político de la UdG se mostraba como duro opositor en el actual sexenio hasta su suicidio hace unos meses, por eso la alianza también de la 4T con el movimiento político de Kumamoto y del propio partido de la UdG logró que los diferentes grupos de Morena apoyaran la candidatura de Claudia Delgadillo, siglada por el PVEM.

Por todo ese contexto no dudó en decirle a Delgadillo y a Damián que se metieran a fondo en la documentación de un supuesto robo de votos en cascada. Sheinbaum giró instrucciones para que al equipo de la candidata al gobierno se metiera a fondo el equipo jurídico de la doctora con el fin de documentar cada una de las irregularidades.

Se trata del ex magistrado y presidente del Tribunal Electoral, Salvador Nava Gomar, para que actuará como el ‘cerebro’ que defendería los votos que haya recibido Claudia Sheinbaum en la elección presidencial y ahora hiciera el trabajo para Jalisco desplegando a su gran equipo de trabajo. Las pruebas que se lograron supuestamente son tan contundentes que podrían echar abajo el resultado por embarazo de urnas, alteración de paquetes y cadena de custodia, así como trabajores del gobierno en funciones de autoridades electorales en las casillas, algo que no está permitido por la ley.

Salvador Nava Gomar le ha vendido la idea a la presidenta electa que con los datos recabados, integrados y presentados pueden sentar un precedente para hacer que se repita la elección. Por eso, en la versión de Morena, Sheinbaum congeló a Alfaro y a Lemus para convertirse en el único estado que ella no recibe a sus representantes hasta que la autoridad electoral se encargue de resolver.

El lunes, Lemus festejaba la resolución del Tribunal Electoral local, que confirmó el triunfo de Lemus, pero a la mañana siguiente volvieron a parecer Esthela Damián y Claudia Sheinbaum. Creen los claudistas qué el Tribunal local es manejado por Alaro. "Aún falta que el @TEPJF_informa conozca el caso y lo resuelva. La voluntad popular no se negocia. Se respeta y defiende", escribió Damián en un X.

Y Sheinbaum no tardó en salir a dejar las cosas claras: "¿Pienso que le corresponde al Tribunal Federal Electoral, decidió, no sé si ayer o hace unos días el Tribunal Electoral de Jalisco, la validez de la elección y el resultado. Entonces hay que esperar hasta la última instancia, eh, para saber pues cuál es el resultado. Y ya una vez que determine el resultado del tribunal, pues me va a tocar como presidenta constitucional, tener la relación con todos los gobernadores y gobernadoras, independientemente de qué partido son o si decide el tribunal repetir la elección. Pues que eh venga la repetición de la elección", aseguró la presidenta electa, quien parece convencida del trabajo de Nava y de una posible reposición del proceso.

