VW desarrollará más a proveedores

La red de proveedores de la automotriz alemana Volkswagen crecerá conforme se materialice la visión de electrificación y sustentabilidad de la compañía en el país, me dijo en entrevista Holger Nestler, el Presidente y CEO de la firma en México: “Sin duda. Si tomas en cuenta el proceso de electrificación aquí en México ?que también tiene que cambiar?, tanto los proveedores como la cadena de suministro deben cambiar porque tenemos componentes eléctricos. Tenemos que aumentar esa demanda a los proveedores. Lo veo creciendo”.

Volkswagen tiene un fuerte 2024. Entre enero y mayo de este año sus ventas domésticas han crecido a una tasa de 23 por ciento (mientras la industria crece 12 por ciento); su producción lo ha hecho al 42 por ciento; y sus exportaciones lo han hecho al 39 por ciento.

Holger está instrumentando una estrategia de sustentabilidad que viene de la corporación y que descansa en pilares establecidos a nivel global, como el cuidado de la naturaleza, o el enfoque en las personas; pero que se traduce en acciones específicas como la creación de una cadena de suministro sostenible; o el establecimiento de una primera instalación de pintura que utiliza energía sustentable y ya no utiliza gas. Esto le ha traído nuevas oportunidades de negocio en el país.

Holger llegó a México hace cerca de tres años. En un primer encuentro que tuve con él hace tiempo me había dicho que buscaba tener un producto icónico, como lo fue el Beetle (escarabajo) años atrás. Ahora piensa que “ya no es suficiente ser uno de los fabricantes automotrices más grandes; como tampoco lo es contar con los mejores productos en el portafolio. Volkswagen puede, quiere y tiene la responsabilidad de generar un impacto positivo”. La empresa ha iniciado la venta del ID.4, una camioneta eléctrica, silenciosa y que no genera emisiones contaminantes.

Nestler, al igual que otros directivos del sector automotor, piensa que se requiere infraestructura y estaciones de carga eléctrica para una mayor llegada de vehículos de este tipo al país. También se requiere servicio: “la exigencia es muy alta, pero la verdad es que no tiene sentido empujar algo hacia el mercado que no estamos preparados para sostener a nivel servicio. Es por eso que vamos paso a paso. Empezamos lento y año con año queremos incrementar el volumen”.

WTCA

La World Trade Centers Association (WTCA) alista la apertura de sus nuevas sedes de World Trade Center (WTC) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y San Miguel de Allende, Guanajuato. También habrá varias aperturas en América Latina, principalmente en Brasil. La meta de la asociación que preside John E. Drew es alcanzar 500 centros activos, para crear “la mayor organización de propietarios y operadores centrada en el comercio internacional”. Ahora los países dominantes son India y China.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ