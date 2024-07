¡Nos vamos de viaje!

En las épocas en las que trabajaba en Acapulco por ahí de los 90s y principios de los 2000s, me tocó vivir de primera mano el desenfreno del famoso Spring Break, con las restricciones en torno al alcohol que existen en los Estados Unidos, las playas mexicanas se vuelven un destino por demás antojable para los jóvenes estadounidenses, en donde el invitado principal y que no podía faltar las 24 horas del día, era el alcohol.

Vi la forma en la que se embrutecían hasta quedar tirados por toda la costera Miguel Alemán, salían nivel bulto de los antros y sinceramente me parece un milagro que casi no hayan existido accidentes graves.

Sin embargo, el Spring Break gringo no es el único que existe, en México hay empresas que se dedican a desarrollar este tipo de viajes en diferentes playas de México para estudiantes nacionales que se gradúan de prepa o de universidad y de la misma forma, dentro del programa de actividades se incluyen ríos de alcohol, inclusive hay empresas que organizan viajes a Europa, los famosos Eurotrips.

Ya sea que viajes con una de estas empresas o decidas hacerlo con el grupo de tu generación, hay varios puntos que se deben tomar en cuenta par que logremos hacer de esta una experiencia memorable y no que se convierta ni en el viaje del terror, ni tampoco que ocurra alguna tragedia.

Lo primero es recordar que aunque se tenga acceso ilimitado al alcohol, está en nosotros autorregularnos, si vamos a ingerir alcohol hay que hacerlo de manera congruente con el tipo de fiesta y recuerdo que queramos llevarnos, beber rápido no hará que lo pasemos más feliz, sino por el contrario, beber una copa y media por hora cuando mucho puede hacerte pasar una noche (o una tarde) divertida en la que no caerás en los excesos que te llevan a cometer tonterías, la gente que no sabe tomar toma rápido.

Si vas a meterte al mar jamás lo hagas si has bebido mucho, si aspiras agua de mar te vas a comenzar a ahogar ahí mismo y te será muy difícil salir, si estás en la alberca también ten cuidado, aunque ahí estarás más acompañado que en el mar, debes tener cuidado de no hacer alguna tontería como tirarte un clavado de zonas prohibidas o dar marometas que ni sabes hacer corriendo el riesgo de pegarte en la cabeza, etc.

Recuerda estar siempre acompañado de un grupo de amigos, pónganse de acuerdo para que estés rodeado al menos de dos amigos de confianza ya que, estés en el país que estés, siempre estamos expuestos a que ponen drogas en tu bebida, recuerden que las redes de tráfico de personas (en especial mujeres) se extiende por todo el mundo, no bajemos la guardia.

Ten prendida la geolocalización del celular y abre en conjunto con tus amigos aplicaciones como LIFE 360, les ayudará también a saber en dónde se encuentran todos por si hay una emergencia. Hagan un grupo de WhatsApp en donde cada uno ponga el teléfono de algún contacto para emergencia, es muy importante.

No acepten bebidas de desconocidos por más que se vean buenas personas, los que menos peligrosos se ven son los más peligrosos, son el tipo de perfil que utilizan para enganchar o acercarse a las personas. No permitas que nadie se vaya con ningún “ligue” ya que la cosa puede terminar muy mal.

Tener relaciones sexuales estando borrachos puede tener consecuencias legales si no se lleva a cabo de manera consensuada. Está bien viajar y divertirse, pero sin excesos, bastante caro cuesta el viaje como para que regresen a casa sin ningún recuerdo. ¡Cuídense y gocen a los amigos en este momento tan increíble de su vida!

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ