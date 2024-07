Sinaloa: desapariciones y la indiferencia oficialista

Reynalda Pulido Chavira es una de las miles de madres buscadoras en México que se enfrenta diariamente con la indiferencia y la burocracia. Ella es la mamá de Javier Ernesto “Neto” Vélez Pulido, un joven que desapareció el 8 de diciembre de 2020 mientras hacía fila en una tortillería de la colonia López Mateos, en Culiacán, Sinaloa.

Según testigos, policías municipales lo sacaron de la fila y se lo llevaron, pero hasta hoy, el paradero de “Neto” es un misterio. En Culiacán, los datos oficiales reportan a cinco mil 615 personas como desaparecidas o no localizadas, lo que refleja una crisis humanitaria en la región.

Desde el momento de la desaparición de su hijo, Reynalda ha exigido a las autoridades estatales que la ayuden a localizar a “Neto”. Sin embargo, sólo se ha topado con la apatía de las autoridades encabezadas por Rubén Rocha Moya y de funcionarios encargados de la defensa de los derechos humanos. La denuncia de Reynalda se suma a las de muchas otras familias que han sido ignoradas por el gobierno estatal.

En una entrevista con Reynalda, fundadora del colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso”, me comentó que llevan un retraso de por lo menos un año en la búsqueda de personas desaparecidas debido a la falta de interés e ineptitud de las autoridades para colaborar y coordinarse con las organizaciones.

“Yo llevo 11 plantones en el Palacio de Gobierno y lo único que he recibido son malos tratos por parte de la Secretaría de Gobierno”.

“Le doy gracias a Dios por haber puesto a mi hijo en el camino, porque he recuperado a 27 muchachos con vida, y no me voy a cansar de buscar a mi hijo hasta encontrarlo”, aseguró Reynalda, con una fortaleza admirable.

Pero en medio de su dolor, Reynalda me dijo que la subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Nora Patricia Figueroa Sauceda, le pidió que no hiciera marchas ni buscara a su hijo. “No le exija al gobierno actual lo que el anterior hizo con su hijo”, le dijo Figueroa.

¿Y entonces a quién recurrir?

Reynalda también tiene a dos sobrinos desaparecidos y denunció que la Fiscalía del Estado extravió pruebas y testimonios que implicaban a policías municipales en la desaparición de “Neto”. A pesar de los atropellos, Reynalda intentó poner una queja contra Rocha Moya ante la Comisión Estatal de DH, pero le adelantaron que no procedía y que solo se anexaría al expediente de su hijo.

Ante la impotencia por la respuesta de las autoridades en Sinaloa, Pulido Chavira pidió la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual emitió acciones urgentes para que las autoridades, encabezadas por el Rocha Moya, den con el paradero del joven, lo cual fue descalificado por el mandatario.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué pueden esperar las madres buscadoras incansables en la lucha por encontrar a sus hijos e hijas? ¿Cuándo llegará la justicia para ellas?

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

MAAZ