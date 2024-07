Los Juegos Olímpicos: Un espejismo en tiempos de crisis

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo representan una celebración del deporte y la excelencia atlética, también se presentan como un oasis de unidad y esperanza en un mundo cada vez más dividido.

El más reciente estudio de Ipsos, “Actitudes hacia los Juegos Olímpicos 2024”, ofrece una visión reveladora sobre cómo se perciben estos juegos en 33 países, y aunque refleja el papel que continúan desempeñando en la inspiración y unificación de la sociedad, también nos llevan a cuestionarnos si realmente tienen el poder de trascender las profundas grietas que fracturan nuestra sociedad. La ilusión de paz y armonía que prometen estos eventos deportivos no puede ocultar la realidad subyacente.

Mientras celebramos el espíritu olímpico, no podemos ignorar los graves desafíos que enfrentamos. La incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y la crisis climática no desaparecerán mágicamente durante las dos semanas de competencias. Los Juegos Olímpicos son un breve respiro, pero no una solución duradera a nuestros problemas más apremiantes.

La encuesta revela que alrededor de 8 de cada 10 personas creen que las olimpiadas motivarán a la generación futura a participar en el deporte, aunque sólo el 55% siente una inspiración personal. En México, el impacto es tangible: el 72% de los encuestados se sienten impulsados a participar en actividades deportivas, situando al país en el sexto lugar a nivel mundial en términos de entusiasmo.

Es cierto que los Juegos inspiran a las generaciones futuras, pero ¿a qué costo? Los recursos masivos invertidos en estos eventos de élite podrían destinarse a iniciativas deportivas de base, beneficiando a un espectro más amplio de la sociedad. Sin embargo, en medio del glamur deslumbrante de los Juegos, las necesidades apremiantes de nuestras comunidades son ignoradas.

México destaca no solo por su nivel de interés, sino también por su capacidad para generar orgullo nacional. Con un 78% de los mexicanos creyendo que los Juegos unirán al mundo y un 72% convencidos de que unirán al país, queda claro que el evento olímpico tiene un significado profundo en el tejido social del país.

Sin embargo, este fervor no se traduce necesariamente en un progreso tangible. Mientras nos enorgullecemos de nuestros atletas, ¿qué estamos haciendo para abordar las desigualdades sistémicas que afectan a millones de mexicanos? El orgullo nacional no debe cegarnos ante los desafíos reales que enfrentamos como nación.

Además, la brecha generacional y de género en el interés por los Juegos Olímpicos llama la atención. La pasión por los Juegos varía entre generaciones, con los Millennials liderando el entusiasmo seguidos por la Generación Z, mientras que los Baby Boomers y la Generación X muestran un interés más moderado.

Además, a nivel global, los hombres tienden a estar más interesados en los Juegos que las mujeres, un aspecto que merece atención para fomentar una mayor equidad en el entusiasmo deportivo. ¿Qué dice esto sobre nuestra capacidad para crear un movimiento deportivo verdaderamente inclusivo y equitativo? Debemos cuestionar las estructuras que perpetúan estas disparidades y trabajar activamente para desmantelarlas.

En última instancia, los Juegos Olímpicos son un espectáculo y una vitrina para el talento deportivo, pero también una distracción temporal de las realidades apremiantes que nos rodean. Si bien pueden ofrecer un breve respiro de esperanza, no debemos perder de vista los desafíos fundamentales que enfrentamos como sociedad global.

Es importante no dejarnos deslumbrar por la ilusión de unidad para enfrentar nuestras diferencias y trabajar incansablemente para construir un mundo más justo y equitativo, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

POR FERNANDO ÁLVAREZ

Senior Group Director Ipsos en México

