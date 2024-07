Federación Mexicana de Futbol: tierra de mentiras

El 22 de mayo de 2023, Juan Carlos Rodríguez tomó el mando de la Federación Mexicana de Futbol. La primera gran reforma, tras los fracasos deportivos de la anterior gestión, fue, reformar los estatutos.

Convenció a los 15 dueños de los equipos de la Primera División –los verdaderos tomadores de decisión– en ser el Alto Comisionado y nombrar un Presidente de Federación. Claro, también de cambiar a todos los mandos medios, llevar a su equipo, pues.

A todo le dijeron que sí, se convirtió en el hombre todo poderoso del futbol mexicano, bajo el arropo de Televisa, empresa que controla la parte deportiva de la FMF. Hasta ahí, todo bien.



Pero el trabajo de este año y casi dos meses, ha sido para ganar más dinero, no para volver a ganar, para no ser masacrados deportivamente, como fue en la administración de Yon de Luisa, donde se perdió boleto para Juegos Olímpicos –hombres y mujeres–, sin participar en Mundial Femenil ni el el Sub 20 varonil, y lo peor, ser eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ganar, el objetivo era volver a ganar, lo más lejano a lo que ha sucedido tras los cambios en las directrices federativas.

Las mentiras los han empoderado, como ellos mismos afirmaron cuando fracasaron los futbolistas en la Copa América, pero según la dirección de comunicación, tras un post ridículo, fue la detonante en el torneo continental. Una de tantas mentiras con las que han manejado esta gestión. Otras más graves.

En la zona mixta del Estadio State Farm, de Glendale, Arizona, el todavía director de selecciones nacionales, pidió a los medios ahí reunidos que fueran con él. Duilio Davino, enérgico y contundente tras la eliminación en fase grupal: “Jaime Lozano se queda, es un proyecto al 2026 y está seguro en su puesto”, fueron las palabras de este ex directivo de los Rayados de Monterrey.

Al día siguiente, en el aeropuerto, en la llegada de Ivar Sisniega, lo mismo. Un chacaleo banquetero donde el presidente de la FMF fue claro: “Ya les hemos dicho y les reitero, Jimmy Lozano está seguro es su puesto, no todo fue negativo en la Copa América”, palabras del ex director de la CONADE.



Mentiras, puras mentiras. A los tres días, los dueños ordenaron despedir a Lozano, y lo que derramó el vaso de las mentiras fue el manipulador comunicado, donde la Federación asegura que a Jimmy le ofrecieron seguir a él y su cuerpo técnico, que sería ahora, el auxiliar de quien viniera. ¡Qué manera tan patética de tratar a un entrenador, que si bien no tenía justificación deportiva para seguir, nunca serían las formas para su despido!



El futbol mexicano necesita orden, no sólo el que según le da Univisión Mexicana de Futbol. Deben involucrarse más ejecutivos y dueños en selección nacional, no sólo Emilio Azcarraga y los detractores de siempre, Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez. Es tiempo que olviden ganar pocos más millones de dólares y entiendan que ganando deportivamente, ganarán más.



¿Dónde están José Antonio Fernández, Rogelio Zambrano, Víctor Manuel Velázquez, Jorgealberto Hank, Valentín Díez Morodo, Raúl González, Ernesto Tinajero, Alejandra de la Vega y Amaury Vergara?

El futbol mexicano los necesita, las decisiones no deben ser unilaterales. Aún tienen tiempo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ