La discípula de Lewis

La calificación de la velocista Cecilia Tamayo a los Juegos Olímpicos de París 2024 es una clara muestra de que en México sí hay talento. Esta atleta guanajuatense ha puesto fin a la ausencia mexicana de 56 años en los 200 metros planos y se convertirá en la tercera atleta de nuestro país en competir en la prueba madre del atletismo, los 100 metros, en la que su entrenador, nada más y nada menos que el multimedallista Carl Lewis, se consagró como una leyenda.

Hasta ahora, solo dos mexicanas habían competido en los 100 metros, Esperanza Girón, quien participó en Tokio 1964 y México 1968, y Liliana Allen, en Atenas 2004. Cecilia, de 27 años de edad, debutará en París durante la madrugada del 2 de agosto, en las eliminatorias de los 100 metros planos, y el 4 de agosto en las de los 200 metros en el Stade de France, ubicado en el Saint-Denis.

La mexicana consiguió su boleto a París vía ranking, que consiste en un sistema de puntos que ganan y acumulan los atletas por los cronometrajes que registran en las distancias en las que buscan competir, pero difícilmente podrá llegar a un podio, el nivel olímpico es muy alto y ella y su entrenador lo saben, por eso su objetivo es calificar a la final y mejorar su tiempo en los 200 metros. Lo cierto es que, al día de hoy, su trayectoria es admirable e incluso podría ser histórica.

¿Cómo te conviertes en pupila de Carl Lewis? Primero, con talento, y buscando la oportunidad fuera de México. Es bien sabido que los atletas mexicanos carecen de todo apoyo de nuestras autoridades deportivas y se ven hasta en la necesidad de conseguir quien les pague sus viajes para representarnos. Cecilia es una atleta que se desarrolla deportivamente en Estados Unidos, bajo la guía de una leyenda como Lewis.

Cecilia conoció a Carl Lewis en la Universidad de Houston, donde estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales, y actualmente es una de las cuatro atletas que conforman su equipo. “Es un buen entrenador y me esforcé mucho en la universidad para poder construir esa relación con él, para que viera que soy una persona dedicada. Lo admiro demasiado. No sólo por su carrera deportiva. Él podría hacer otras cosas, pero sigue entregando su tiempo a transmitir conocimientos a las nuevas generaciones y me honra ser parte de su equipo", cuenta la atleta.

Resultados como los de la guanajuatense y de otros atletas que como ella entrenan fuera de México, ponen en evidencia dos cosas: que en nuestros deportistas hay talento, voluntad y ambición. La segunda es que los atletas que destacan, en su gran mayoría, lo hacen gracias a que se forman en el extranjero o cuentan con el apoyo de empresas privadas. ¿Será esta la solución para elevar la calidad del deporte en México?

