Sheinbaum, ¿rebeldía o independencia?

“…México es una proeza mayor que las personas desaparecidas, desplazadas o en condiciones de migración y que no encuentran justicia, respuesta ni apoyo; mayor que las comunidades inmersas en territorios y economías bajo el control del crimen organizado…” dice uno de los documentos de “Mexicolectivo” en cuya creación participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. LO nunca se lo perdonó y lo flageló públicamente.

En un desplante autoritario y ególatra lo atacó con palabras fulminantes:

“…En política ya es mi adversario político si él asume una postura de este tipo, una política conservadora”. Y todavía hizo un refuerzo mandón:

“…Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Es mucho mejor ver quiénes son realmente los adversarios que enfrentar, a que sean simuladores…”

Pocas horas después de la diatriba, Lázaro Cárdenas Batel, le puso la renuncia en el escritorio y le aventó la toalla por el balcón central. No más.

Por esos antecedentes la designación de Claudia Sheinbaum quien coloca de nuevo a Lázaro en el Palacio Nacional debe ser vista como la primera gran muestra de rebeldía (o autonomía), de CSP. Es la única designación en favor de alguien capaz de despreciar públicamente la conducta del presidente, quien injurió y amenazó a su padre. Y lo hizo, viril y gallardo, por encima de la sumisión crónica de los devotos.

Todos los demás nombramientos –fuera de las materias técnicas--, surgen de la 4T. Son gente de LO, especialmente en las políticas interna (Rosa Icela) y exterior (JR De la Fuente). Este no.

Por eso ambos fueron tan enfáticos en recordar sus orígenes mucho antes (37 años) del papado de LO.

Dijo SP (Sheinbaum Pardo; no Sendero del Peje), “…lo conozco desde hace muchísimos años; no solamente somos compañeros amigos (…) apoyamos al ingeniero Cárdenas porque era una ruptura muy importante la corriente democrática, y su posterior postulación a la Presidencia de la República…”

Por su parte LCB recordó las antiguas afinidades y pronunció su orgullo por estar cerca de la primera jefa de Estado mexicana.

Obviamente, con el disimulo y la amnesia fingida, propios de todo político profesional (cazurro y simulador) el presidente LO en la mañanera --desde el mismo atril desde donde fustigó inclemente al ingeniero Cárdenas y provocó la renuncia de su coordinador de asesores así la haya querido disfrazar con posteriores encargos inexistentes--, expresó su beneplácito por la designación. Mentira. El entripado y el histrionismo se le notaban.

Es una designación importante en la cual no pudo meter las manitas. Algo fuera de la sombra del caudillo (perdón MLG).

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ