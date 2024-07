Diputado panista entre azul y … guinda

Algunos diputados locales mexiquenses de las fracciones del PAN y del PRI, que buscaron reelegirse durante la pasada jornada electoral, aún no digieren la derrota y a toda costa tratan de seguir viviendo de las bondades que da el erario y la posición política. No es de a gratis, como se dice coloquialmente, que el panista Francisco Javier Santos Arreola, trate de colarse al Congreso local aunque para ello tenga que pasar por encima de su compañera de partido Rocío Alexia Dávila Sánchez, que no ganó, pero obtuvo un alto porcentaje de votación y por el tema de equidad de género le fue asignada la diputación.

Francisco Santos ha hecho patente una ambición natural. Ya probó las mieles del poder al presidir una de las comisiones más relevantes durante la legislatura local que concluirá el 5 de septiembre, y aunque sabe que la fracción panista que él integraría estará sumamente disminuida en la próxima legislatura, y que no tendría posibilidad de presidir alguna comisión, o al menos no de las trascendentales, tener el fuero y la posibilidad de interactuar con morenistas, supone le abrirá la posibilidad de que en un futuro pueda cambiar camiseta, cosa que no sería raro, si tomamos en cuenta que hace algunos años, cuando las cosas no se le dieron más en el PRD, olvidó a la izquierda y se cobijó en la derecha, vía el Partido Acción Nacional (PAN).

Paco Santos leyó de manera puntual los tiempos que vivía la política mexiquense en el 2018 y apostó a Morena y sus candidatos, uno de ellos fue precisamente Ariel Juárez, quien ganó la alcaldía de Cuautitlán y con quien tiempo después, se dio un drástico rompimiento. Ahí y en otros municipios, en los que también sus aliados ganaron la elección, incrustó a su gente y empezaron a fluir los negocios vía empresas de terceros.

Ricardo Santos Arreola, hermano del actual legislador, estuvo de 2018 a 2021 como tesorero municipal en Tlalnepantla, y de 2021 a la fecha ocupa el mismo cargo en Cuautitlán Izcalli, los mal pensados dicen que son parte del pago de cuotas.

LA DE HOY: El Partido de Trabajo estrenará dirigente en el Estado de México. Nos dicen esta responsabilidad recaerá en el todavía presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, quien sería presentado oficialmente el próximo fin de semana.

Fernando Vilchis, quien gobierna el municipio de Ecatepec desde el 2018, que logró reelegirse para el periodo 2022-2024 y quien durante la pasada jornada electoral ganó la diputación federal por el distrito 10, sería el encargado de encauzar los esfuerzos petistas mexiquenses de cara al proceso electoral del 2027.

Aunque Morena y el Partido del Trabajo son aliados, será interesante saber si Vilchis Contreras deja las filas del partido que lo llevó a ser alcalde... AL TIEMPO.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

PAL