El PRI en el Estado de México, se extingue

Para Ripley, candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México que contendieron el pasado domingo por las alcaldías de Tlalnepantla y Toluca, ayer, en sendas conferencias de prensa, se dijeron robados porque los números que arroja el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no les han sido favorables.

Diría el dicho, “quien no los conozca que los compre”, y es que los priistas Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien buscaba reelegirse como alcalde de Tlalnepantla y Melissa Vargas, que aspiraba a gobernar Toluca, amenazaron este martes con impugnar el proceso arguyendo un cumulo de irregularidades. Cuanta imaginación de los priistas, bueno de estos priistas, no hay que generalizar, quienes, viéndose perdidos, tratan de agenciarse a la mala un triunfo que en las urnas no supieron obtener.

Rodríguez Hurtado -quien ha sido tres veces presidente municipal de Tlalnepantla, dos por el PAN y una por el PRI-, se resiste a dejar de vivir del erario municipal. Se dice demócrata, pero no acepta su derrota que lo misma es por un voto que por cientos de ellos. La autoridad electoral tendrá que hacer valer los resultados, tal y como sucedió en el 2021, cuando el mismo que hoy acusa irregularidades en el proceso electoral del pasado domingo, enalteció el trabajo que en ese entonces realizó el IEEM.

Típico de un “demócrata” priista, si gana, aplaude a la autoridad electoral; pero, si pierde, arguye irregularidades.

En tanto que Melissa Vargas, quien contendió por la alcaldía de Toluca, exigió un recuento de voto por voto. Estos priistas que hoy acusan fraude y buscan congraciarse con la sociedad del Estado de México, haciéndose pasar como víctimas del oficialismo, en el 2023 dejaron sola a Alejandra Del Moral, su candidata a la gubernatura. Cuanta falsedad… AÚN HAY MÁS

LOS DATOS: En clara alusión a lo dicho por el candidato del PRI a la alcaldía de Tlalnepantla en conferencia de prensa, el morenista, Raciel Pérez Cruz, quien se perfila como presidente municipal de ese municipio para el periodo 2025-2027, escribió en sus redes sociales: “Más que un abogado electoral, Marco Antonio Rodríguez Hurtado “Tony”, necesita todo un despacho de abogados penalistas.” … AL TIEMPO

Un dato más: El PRI perdió el pasado domingo las presidencias municipales de Tlalnepantla, Toluca y Cuautitlán, las únicas de peso que le quedaban; no hay credibilidad, su dirigencia esta sobrepasada, por no decir que entregada…

LA DE HOY: Con el 96.7 por ciento de las actas capturadas a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Rodríguez Villegas, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por el Estado de México”, obtuvo un triunfo contundente al contabilizar casi 140 mil sufragios (52%) lo que lo convierten en el presidente municipal electo más votado en la historia de Atizapán de Zaragoza, el primero en reelegirse y también el primero en gobernar tres veces el municipio en tres periodos distintos… HASTA LA PRÓXIMA

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

PAL