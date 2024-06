Pavimentando el camino hacia la Cumbre del Futuro

El mundo atraviesa por un momento de enormes riesgos. Se extiende la percepción de que los conflictos armados en Ucrania y Gaza, lejos de resolverse pronto, podrían escalar hacia países vecinos. Al mismo tiempo, crecen las tensiones en el estrecho de Taiwán y en el mar del sur de China. Hay una sensación de que un error de cálculo, una percepción errónea, o una falla en los sistemas de ciberseguridad, podría desatar conflictos mayores. Las Naciones Unidas se muestran impotentes para resolver estas situaciones porque sus protagonistas son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que, con su poder de veto, paralizan a la Organización.

El aumento de las tensiones internacionales tiene efectos negativos en todo el mundo. Muchos países incrementan sus gastos en seguridad y defensa, y se refuerzan los controles fronterizos por temor a ataques terroristas. Pero la consecuencia más grave es la reducción de la colaboración internacional para enfrentar los grandes retos globales, que ningún país puede resolver en forma aislada, como son el cambio climático y las pandemias.

En el mundo actual, las naciones de bajos y medios ingresos están sobreendeudadas. Dedican la mayor parte de sus escasas divisas a pagar los intereses de su deuda externa. No cuentan con recursos para financiar programas de alimentación, salud y educación. Han acumulado una deuda externa de 29 trillones de dólares. Las tasas de interés que deben pagar son entre ocho y doce veces superiores a las de los países desarrollados. https://www.nytimes.com/2024/06/14/business/government-debt.html

En ese contexto, es indispensable reflexionar sobre la clase de mundo que la generación actual entregará a las futuras. Los líderes políticos nacionales tienen la obligación de meditar sobre las consecuencias de las tendencias internacionales actuales, y tratar de crear un mundo menos peligroso para todos, más saludable e incluyente, más próspero y resiliente. Por eso es muy relevante la próxima celebración de “La Cumbre del Futuro”, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York el 23 y 24 de septiembre próximo.

Las universidades y grupos de la sociedad civil internacional tienen que reaccionar ante las realidades del mundo actual. Con ese ánimo, y deseosos de contribuir a la preparación de la Cumbre del Futuro, la semana pasada (17 y 18 de junio) tuvo lugar en Lisboa, Portugal, la conferencia “Pavimentando el Camino hacia la Cumbre del Futuro,” organizada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). Fue una reunión de expertos, académicos, funcionarios internacionales y miembros del gobierno portugués, centrada en analizar los posibles resultados de la Cumbre.

Al inicio de la conferencia se presentó el “Informe de SDSN sobre Desarrollo Sostenible 2024”. Lamentablemente, el panorama no es alentador. El Informe reporta que, a nivel global y al ritmo actual, solamente el 16 por ciento de las 169 metas de los 17 ODS se alcanzarán en el año previsto. Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran retrocesos, en particular los ODS 2 (alimentación); ODS 3 (salud); ODS 4 (educación), y ODS 16 (paz e instituciones sólidas). Hay grandes variaciones entre los países. Los nórdicos y, en general las naciones europeas, siguen mostrando los mejores resultados. Algunos miembros de los BRICS, en particular China, India, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, muestran progresos significativos, mientras que las naciones más pobres reportan crecientes rezagos. https://dashboards.sdgindex.org/

Además del Informe sobre el Desarrollo Sostenible 2024, en la reunión de Lisboa se dieron a conocer las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel de SDSN para la Cumbre del Futuro, encabezados por su presidente, Jeffrey Sachs, del que tuve el honor de formar parte. Siguiendo la temática prevista para la Cumbre, las recomendaciones de SDSN enfatizan que los ODS deben convertirse en el centro de la cooperación internacional. Para lograrlo, la “arquitectura financiera internacional” (en especial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) debe reformarse para que los países de bajos y medianos ingresos puedan acceder a capitales de largo plazo y tasas de interés más bajas para financiar su desarrollo.

Las recomendaciones de SDSN también se refieren a la paz y la seguridad internacionales, entre las que destaca la exigencia a las potencias nucleares de volver a la mesa de las negociaciones para lograr el desarme nuclear, y su pronta adhesión al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, del que México fue un ferviente promotor. También, entre muchas otras cosas, pide la adopción de acuerdos multilaterales para gobernar los riesgos que representan algunas tecnologías como la inteligencia artificial, las armas autónomas, la biotecnología y la bioingeniería.

Una de las principales recomendaciones de SDSN es la necesidad de promover en todos los países, particularmente entre las generaciones jóvenes, una sólida educación para el desarrollo sostenible y, sobre todo, la conciencia de una ciudadanía global. En última instancia, y a pesar de las fronteras nacionales, las diferencias históricas, étnicas, culturales, religiosas, o de niveles de desarrollo, todos los seres humanos formamos parte del mismo planeta, el único que tenemos. Estas recomendaciones también se pueden consultar en https://dashboards.sdgindex.org/

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

PROFESOR DEL TEC DE MONTERREY Y EMBAJADOR DE MÉXICO

@MIGUELRCABANAS

MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX

PAL