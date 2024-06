Nunca he sido partidaria de las cumbres multilaterales para buscar la paz en situaciones de guerra. Si bien es un esfuerzo encomiable, resultan casi siempre poco efectivas para resolver los problemas de fondo. En general, están condenadas de antemano a buscar un denominador común para satisfacer las preocupaciones de todos y tienen realmente poca capacidad para impulsar soluciones en medio de los reflectores, incluso si logran reunir a todos los actores involucrados en el conflicto. Hay varios ejemplos que lo demuestran.

En este contexto, la Cumbre sobre la Paz en Ucrania que se acaba de celebrar en Suiza fue desde el inicio una apuesta arriesgada a la que además no iba a asistir Rusia, el país agresor, ni China, el principal aliado ruso. Aun así, a la reunión en Bürgenstock acudieron representados de 92 países, casi la mitad de los miembros de la ONU, a nivel de jefes de Estado o gobierno (57), ministerial (30) y de enviados (5), destacando del Hemisferio Occidental la vicepresidenta de los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, y los presidentes de Argentina, Chile y Ecuador. Después de muchas presiones desde Europa, participó también la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Asimismo, estuvieron los enviados de los BRICS: Brasil, Sudáfrica y la India, esta última representada a nivel de ministro de Exteriores.

Se logró también un comunicado conjunto más ambicioso que la propuesta inicial que se manejaba en los pasillos diplomáticos, firmado por 80 países, equivalentes a un poco más de 40% de los representantes de la ONU. En este documento se reiteró que 1) es inadmisible cualquier uso de armas nucleares en el contexto de la guerra, 2) la seguridad alimentaria no debe ser utilizada como arma, 3) los prisioneros deben ser liberados y los niños ucranianos deportados y desplazados deben ser devueltos a Ucrania. México —juntos con otros 11 países que se consideran ”neutrales”—, optó por no firmar el comunicado, lo que le generó críticas, aunque no tanta sorpresa afuera, pues ya se conocen las ambigüedades mexicanas al respecto, y se agradeció su participación a nivel ministerial.

El objetivo de Suiza, conocida por su rol mediador y facilitador en diferentes procesos de paz, fue desarrollar un entendimiento común en un camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania que debería ser la base para un proceso de paz. Ahora bien, queda por ver si así ocurrirá realmente tras la Cumbre que se acaba de celebrar. Por lo pronto, Rusia emprendió el patético intento de desestabilizar la reunión un día antes de que se iniciara, al proponer el presidente de este país, Vladimir Putin, una serie de condiciones totalmente inadmisibles para sentarse a la mesa de negociación, entre ellas la retirada de las tropas de Ucrania de las cuatro regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón. Hasta ahora todo parece indicar que estamos lejos de la solución negociada a la guerra.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

