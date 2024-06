Cómo detener la caída del peso

El Doctor Patán siente una fuerte simpatía por la Compañera Presidenta Electa (CPE) por varias razones, pero especialmente por una: nada más enterarse de que había arrasado en las elecciones de junio, vio cómo la Bolsa y el peso se iban a pique.

Es un problemón, porque el el Quinto Presidente Más Popular del Mundo (QPMPDM) ya se gastó una tremenda cantidad de dinero durante el sexenio –todos los guardaditos– y la lana, mientras el Tren Maya y Pemex acaban de amacizar como cuernos de la abundancia, nomás no alcanza.

Una proporción importante de este desplome es inevitable. La razón es que nuestro Líder Eterno quiere que termine de cuajar su legado antes de irse a La Chingada, lo que probablemente le permita convertirse otra vez en el Segundo Presidente Más Popular del Mundo, o de perdida no retirarse de Palacio Nacional como el Sexto Presidente Más Popular del Mundo (SPMPDM), y eso no le parece bien a los fifís internacionales, que hacen lo posible por boicotear a la Cuarta Transformación a punta de dejarla sin recursos. Bueno: lo que diga el QPMPDM es, como sabemos, el equivalente progresista de las Tablas de Moisés. No se toca.

Otra proporción del desplome, sin embargo, sí es evitable, cierto que con no pocos esfuerzos. Este movimiento eterno está compuesto por una pluralidad incalculable de personalidades que, sin embargo, comparten dos rasgos: una ética a toda prueba y una llamativa propensión a la elocuencia. Algunos la traen de fábrica, como sabemos.

Así, la CPE agarra las riendas de la patria, se lanza de entrada con un discurso moderado y conciliador, y ¡bum!: Nachito Mier sufre una crisis de expresividad y hunde la economía. ¿Que la CPE ratifica al secretario de Hacienda para aplacar a los mercados? Pues el compañero Noroña abre esa boca sin mascarillas y se pone a disparar hoces y martillos.

El problema es que incluso los que no traen lo lenguaraz de fábrica intentan adoptarlo, en un loable afán de mimetizarse con el QPMPDM. Así, esto puede convertirse en un campo minado. En la 4T le da por el histrionismo hasta al compañero Mario, con todo y esa cara de última fila del salón del ITAM.

¿Cómo se ataja esta crisis? El Doctor Patán, querida CPE, tiene la solución. Como se ha hecho siempre: a punta de embajadas. ¿Que el compañero Gerardo se vuelve a poner antisistema? A Venezuela, un país muy de sus quereres. O a Las Vegas, que también le encanta.

¿Que el Nacho no tomó nota y se dejó ir con otra parrafada? Algo a su altura. Un consulado en Nicaragua o algo en Albacete, digamos.

Me adelanto a la objeción: no hay cargos diplomáticos que alcancen para tantos espontáneos. Cierto. Así que, CPE, no habrá más remedio que empezar a regresar a los priistas. De todas maneras, a estas alturas ya no hay mucho que puedan aportar a nuestro movimiento. Creo.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ