¿Cuál es la imagen de México en el mundo?

Se vale la pregunta, aunque al gobierno mexicano le parezca irrelevante, o políticamente motivada.

Después de todo, la realidad es que a juzgar por referencias de cultura popular y de titulares de medios, es una imagen más bien borrosa, tirando a mala.

Es la idea de un país donde "pandillas criminales muestran músculo mientras se acercan las elecciones mexicanas", como describió la revista The Economist, un venerable semanario conservador inglés, con una circulación mundial superior a los 1.5 millones de ejemplares, incluso más de 750 mil suscriptores digitales.

O el severo diálogo entre el diputado demócrata Greg Stanton, de Arizona, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante una audiencia legislativa el miércoles.

Stanton preguntó: "he escuchado a directores ejecutivos de grandes corporaciones preocupados por la amenaza de violencia y extorsión de los cárteles de la droga mexicanos, que el presidente López Obrador no ha enfrentado adecuadamente. ¿Cómo alentará el Departamento de Estado a la nueva administración mexicana a contrarrestar los crímenes violentos de los (grupos criminales) y tranquilizar a las empresas estadounidenses que evalúan la viabilidad de México como destino de nearshoring?"

La respuesta del Blinken fue simple: "le hemos presentado exactamente ese argumento al gobierno actual, que existe una tremenda oportunidad, exactamente como usted lo describió, de hacer que México sea una parte crítica de la cadena de suministro. Pero el entorno empresarial en sí, incluido el entorno regulatorio y garantizar que el sector privado pueda hacer lo que necesita, es fundamental".Stanton fue amable en comparación a lo que dicen sus colegas republicanos, que abiertamente afirman que el país está controlado por los cárteles.

En otras palabras, una imagen de violencia donde, según los medios internacionales, hasta 40 por ciento del territorio está bajo la égida de organizaciones criminales, con una consecuencia directa sobre la percepción de seguridad; hay incertidumbre legal derivada de nacionalizaciones que parecen ir contra acuerdos internacionales, y por tanto, la idea de problemas de gobernabilidad.

No hay más que leer recientes reportes en The Financial Times, The New York Times, The Washington Post, El País o la descripción de Le Monde sobre "la violencia endémica" de México.

Y eso sin contar con los reportes sobre violencia electoral que en Chiapas llevó ya a la renuncia de docenas de candidatos a puestos de elección.

¿Tiene remedio esto? Probablemente no en el corto plazo y dependerá mucho de lo que se logre en cuanto a la pacificación de regiones que como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California sur o Sonora son frecuentes escenarios de hechos violentos.

El tema de seguridad es visto como uno de los fallos del actual gobierno y su herencia al siguiente.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

MAAZ