Propuestas nuevas, viejos problemas

Hace muchos años escribí un artículo que se titulaba: Es tiempo de decir adiós, donde refería que a muchos políticos ya les había llegado el tiempo de irse, no por la edad -la experiencia y capacidad siempre se agradecen-, sino más bien por que venían arrastrando, a través de años, escándalos de corrupción y malas prácticas.

Muchos años después escribí sobre el mismo tema y resultaba que, los mismos políticos de aquellos tiempos de mi primer artículo, continuaban en política y con los mismos vicios.

Recorriendo las colonias de Mexicali y platicando con las y los ciudadanos, me he encontrado con un fenómeno similar en cuanto a sus principales necesidades: delincuencia, bacheo, recolección de basura, dificultad burocrática para emprender un negocio, transporte público, entre otros.

Lo relevante es que si hacemos memoria, y nos regresamos a trienios o sexenios (por lo menos en lo local), esos eran, en mayor medida, las mismas problemáticas y reclamos de la ciudadanía de aquellos tiempos. Parecería que el tiempo pasa, pero los problemas se mantienen y no se solucionan.

¿Por qué? ¿Realmente no existen los recursos suficientes para atender las principales necesidades? ¿Nunca estamos conformes y siempre estamos quejándonos?

Desde que era niño y hasta la fecha, mi mamá Teresa cuando nos hace hamburguesas, a la carne molida le pone pan molido y luego yo en mi casa empecé a hacer lo mismo. Un día le pregunté por qué le ponía pan y no sabía, así que fuimos con mi abuela y resultó que su mamá hacía lo mismo. Nadie lo sabía, sólo repetíamos la misma acción, por que así se hacía.

Una manera folklórica de ilustrar mi respuesta. Es decir, considero que no se resuelven los problemas que tienen las y los vecinos, no por que no haya recursos o manera de hacerlo, sino porque los políticos y servidores públicos aprenden sobre la marcha. Una persona que nunca ha estado en la política, por la circunstancia que sea, empieza una campaña y accede a un escaño o un amigo le facilita acceder a un cargo público y, la única forma que tiene para saber cómo hacer su trabajo es replicando lo que los demás vienen haciendo.

Veamos las campañas políticas por ejemplo. Se cree, hoy todavía, que vistiéndose con chalecos, adoptando una postura solemne, golpeando o iniciando una guerra sucia en contra de los "adversarios" o mejor posicionados, se van a ganar votos y la elección. Esto, porque así aprendieron de los políticos anteriores que siguen aconsejando campañas.

Hoy, todas y todos debemos optar por algo nuevo, algo más, algo fresco que cuestione las antiguas formas de hacer las cosas y con un enfoque en el ser humano, yo creo firmemente que los políticos y servidores públicos, de la mano de la ciudadanía, podemos resolver los problemas de todos, siempre que observemos nuestra realidad con unos nuevos anteojos ¿usted que opina?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

