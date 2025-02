¿Cuánta gente podría participar en la elección judicial?

En una democracia como la nuestra la participación de la ciudadanía es fundamental, y la muestra más representativa se registra cuando lo hace en los procesos electorales por los que se renueva al poder público ya que esto involucra directamente a las y los mexicanos en definir el rumbo de la nación de acuerdo con las propuestas, programas y alcances que candidatas y candidatos proponen en su oportunidad.

La participación ciudadana en elecciones refleja su interés en ser parte integrante de una nación viva, con lo que alimenta y fortalece al sistema político y da legitimidad a las personas que resultaron electas y se convierten en representantes de la ciudadanía.

Por ello, que las y los ciudadanos asistan a estos ejercicios democráticos es importante ya que de no hacerlo las lecturas que pueden transmitir son muchas y que van desde desinterés o apatía, pasando por el supuesto que ninguna de las opciones políticas resulta convincente o no se cree en ellas, entre varias más.

Ahora bien, por primera vez en nuestra historia se llevarán a cabo elecciones para elegir a las personas juzgadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de las personas juzgadoras de Circuito y de Distrito.

Para ello, el Legislativo determinó que el INE fuera el organismo encargado de la planeación, desarrollo y organización de dicho proceso electivo.

Desde entonces, el proceso electoral ha pasado por diversas circunstancias adversas que han complicado su pleno desarrollo, pero del que estoy seguro, las autoridades electorales lo llevarán a buen puerto.

Ante este panorama, ¿cuáles podrían ser las perspectivas de participación de la población en estas elecciones?

De acuerdo con una encuesta realizada por el Diario El Financiero en septiembre del año pasado el 41% estaba a favor de elegir a las y los jueces por medio de elecciones abiertas mientras que un 39% se manifestó en contra. Este registro vislumbraba que lograr la participación ciudadana en este proceso electivo no sería fácil.

De acuerdo con el Diario El Heraldo de México, con base en la encuesta de QM Estudios de Opinión, de enero de este año, el 59% estaba enterado de la elección de personas juzgadoras por un 40% que manifestó desconocer esta elección.

Asimismo, a mediados de enero de este año, de acuerdo con declaraciones de la consejera presidenta del INE, refirió que el mayor reto en la elección judicial será lograr la participación ciudadana y consideró que tomando en cuenta ejercicios intermedios pasados como la revocación de mandato o la consulta popular, se estima una asistencia de las y los ciudadanos de entre un 8 y 15%, lo cual hablaría de un enorme desinterés de la población mexicana.

Ante este panorama, pudiera considerarse una muy probable baja participación en las elecciones judiciales del próximo primero de junio. No obstante, a nuestro país, independientemente de que compartamos o no que los jueces sean electos por voto popular y toda vez que ya es un mandato constitucional la elección de juzgadores, nos conviene que se registre una importante participación, aunque, como vemos, la estimación no es muy alentadora.

La participación ciudadana en las próximas elecciones judiciales será fundamental para garantizar que las y los jueces que eventualmente sean electos reflejen los valores y necesidades de la sociedad. ¡Veremos!

POR FERNANDO DÍAZ NARANJO

PAL