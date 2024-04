Foro sobre publicidad exterior en la CDMX

La semana pasada me hicieron el favor de invitarme a un foro organizado en la Ciudad de México sobre publicidad exterior. Se discuten generalmente temas recurrentes, se llegan a conclusiones parecidas, pero por lo demás nada cambia.

La Asociación Latinoamericana de Publicidad Exterior (ALOOH), que incluye a la industria del ramo como son espectaculares, mobiliario urbano con publicidad, muros, bajo puentes, vallas, entre otros, se dio a la tarea de organizar en la Ciudad de México un foro que trata de agrupar a expertos en la materia y proponer conclusiones para que esta industria sea mejor en beneficio de todos los involucrados.

Los gobiernos de las ciudades pueden elaborar las mejores leyes en la materia, en el caso de la CDMX, existe un cuerpo normativo aprobado durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, sirven de muy poco si no se aplican o como decía el jurista Hans Kelsen, son normas imperfectas las desprovistas de sanción para los infractores o si bien se hallan dotadas de la misma, pero esta no es adecuada.

Para Kelsen, el derecho es un conjunto de normas coactivas. Para Santo Tomás de Aquino, es la ordenación de la razón encaminada al bien común. Por ello, una ley que no se aplica o no se cumple, no sirve.

Uno de los principales objetivos de la nueva Ley de Publicidad Exterior para la CDMX, es prohibir la exposición de espectaculares en azoteas. Las razones pueden ser variadas, por una parte, un riesgo para la sociedad ya que son estructuras muy pesadas que pueden llegar a lastimar o incluso matar a una persona en caso de que colapse por un fuerte sismo o vientos fuera de lo normal.

Por otra parte, representan una gran contaminación visual. La pregunta, además, como en toda publicidad exterior que se exhibe en las ciudades, es que beneficio representa para la gente.

Habría que revisar si los espectaculares pagan sus licencias conforme a la ley, el monto de los ingresos para la ciudad y, de igual manera, en que se destinan esos recursos.

En la teoría kelseniana, la estructura lógica de una norma jurídica se explica con el enunciado: “Si es A, debe ser B”, lo que significa que en determinadas circunstancias un sujeto debe observar una conducta, si no lo hace, el Estado debe aplicar al infractor una sanción.

A la fecha todavía existen en la Ciudad de México espectaculares en azoteas, cuyas empresas propietarias de los mismos, se niegan a cumplir con la ley, y la autoridad de forma complaciente no toma las medidas adecuadas para sancionarlos.

En general esas empresas no solo explotan el espacio publicitario mediante los espectaculares, además exhiben publicidad en otros medios con la anuencia de las autoridades correspondientes.

Por ejemplo, hay empresas que todavía no retiran los espectaculares que violan de manera flagrante la Ley de Publicidad Exterior, pero por otra parte exhiben publicidad en las llamadas vallas publicitarias o muros ciegos.

Lo importante en este caso como en otros similares es que la Ley se aplique sin distingos, sin interpretaciones, ni vacilaciones. Porque la ley es la ley, no caigamos en el simplismo de que “no me vengan con que la ley es la ley”.

Estos foros siempre enriquecerán y algo debieran aportar, pero servirán de poco o nada si la autoridad no esta dispuesta a poner orden y aplicar la ley en una industria que lleva mucho tiempo pensando en todo menos en la sociedad, además de que los ingresos que generan no son proporcionales con las ganancias que tienen.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

eduardomacg@icloud.com

@eduardo84888581

MAAZ