Estados Unidos preocupado por las Elecciones en México

Hace algunos años, cuando un reportero de cualquier país, quería acceder a documentos de la DEA sobre asuntos relacionados con investigaciones realizadas sobre actividades del crimen organizado en una nación determinada, casi de inmediato nos mandaban con un departamento que bajo la cantaleta de que solamente manejaban documentos “desclasificados”, terminaban por no decirnos a final de cuentas nada. O casi nada.

Si uno como reportero era persistente y terminaba por establecer buenas relaciones con niveles medios, o en ocasiones medio altos, del Pentágono, de la CIA o de la DEA, lograba acceder a informaciones de relativa importancia acerca de operaciones de narcotráfico o de lavado de dinero que preocupara a Estados Unidos.

Uno estaba bien consciente de que esas fuentes nos participaban informaciones que a ellas les interesaba que se conocieran en nuestros países.

Las cosas han cambiado radicalmente gracias a dos elementos novedosos en esos andares: la meteórica forma en que ocurrió el progreso de la tecnología (Inteligencia Artificial) como auxiliar de una investigación como las referidas. El otro elemento es el nivel de evolución que han tenido tanto las formas de producción de los enervantes (hay una gran diferencia de los de indígenas que extraían la coca o la goma de opio de la amapola, a la forma en que hoy se produce en laboratorios productores de fentanilo, no muy sofisticados, por cierto)

Hace apenas unas semanas la directora de la DEA, Anne Milgram, externó una declaración que en realidad era un mensaje de cómo los Estados Unidos están observando el desarrollo del narcotráfico en México, diciendo que en su país estaban muy preocupados por el crecimiento territorial y el poder logístico y de armamento que ahora tiene el crimen organizado en una gran parte de nuestro territorio.

Estamos a escasos 70 días de que se celebren en México las más grandes elecciones de nuestra historia, llevando en ellas los comicios que elegirán a quien será a partir de octubre la próxima presidenta de la república.

Y los Estados Unidos están de verdad preocupados porque ahora no sean ellos, sino las organizaciones criminales, los que tengan una capacidad por demás comprobada, para intervenir en los resultados de los comicios, desde municipales hasta el de la presidencia de la república.

Las acciones racistas del gobernador texano Greg Abbott, en realidad no son la principal preocupación de los vecinos del norte sobre lo que ocurre en México en tiempos electorales.

Las áreas de oportunidad intervencionistas ahora son más trascendentes para los objetivos de control del crimen organizado, que para el control migratorio, comercial o del mismo combate al narcotráfico que tiene Estados Unidos.

Pronto estaremos conociendo nuevas advertencias como la emitida por la directora de la DEA.

EL DEPORTE ANTE LA DIGITALIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNA VERSIÓN DEMOCRÁTICA

La multimillonaria industria del deporte está, desde hace ya varios años en la era de la digitalización, sometida a unos intereses de reconocidos empresarios que manejan MUNDIALMENTE diversas ramas deportivas. El fanático no tiene acceso a disfrutar su deporte preferido y está imposibilitado para crear contenido y compartirlo.

Muchos aficionados, para ver encuentros deportivos a los que no tienen acceso gratuito, usan plataformas digitales donde se violan derechos de las señales originales de transmisión y exponen sus datos en plataformas inseguras.

Con el objetivo de democratizar la industria deportiva surge una empresa tecnológica mexicana de las llamadas “strat up”: Arena Fan TV. Es una plataforma que da oportunidad a millones de deportistas, comentaristas, especialistas, entrenadores, visores, críticos y fanáticos de producir y acceder a transmisiones, de crear contenidos, de promocionarse, de encontrar información de su deporte, todo, de manera gratuita, en el momento en que sucede y con la posibilidad de consultarlo cuando les sea posible porque permanecerá ahí permanentemente.

La nueva forma de hacer negocios ha regresado el poder al consumidor. La industria musical (spotify); Inmobiliaria (we work); Transporte (Uber); Hospedaje (Airbnb); por citar algunos ejemplos, han tenido que evolucionar para democratizarse y compartir el mercado y sus beneficios con el gran ejército de consumidores de la industria.

Rodrigo Lanuza, socio fundador de Arena Fan tv, nos cuenta cómo se crea ese espacio de comunicación deportiva faltante. “Cualquier deporte, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora podrá ser cubierto de manera gratuita por cualquier aficionado, dándole a la vez la oportunidad de darse a conocer y con su éxito obtener ingresos”.

Asegura que, “con Arena Fan Tv, el poder de opinión, los contenidos y la información deportiva estarán bajo el control total del fanático”.

EMPRESA TEXANA INSTALARÁ IMPORTANTE PLANTA EN GUANAJUATO.

The Next 150 firmó un acuerdo de compra a 6 años con Microsoft para suministrar 95,000 toneladas de créditos de remoción de dióxido de carbono (CDR) de alta calidad producidos en su primera planta de biochar: General Biochar Systems (GBS) en Guanajuato, México.

Este acuerdo con Microsoft contribuye a convertir a The Next 150 en uno de los principales proveedores en la industria emergente de remoción de carbono.

"Asegurar compromisos comerciales como el de Microsoft permite a The Next 150 movilizar proyectos de biochar a gran escala en toda América Latina, atrayendo finaciamiento institucional para préstamos a nivel de proyecto, respaldados por compromisos solventes", declaró Patrick Atanasije Pineda, socio fundador de The Next 150.

"Nuestro acuerdo de compra a 6 años y la colaboración en curso con The Next 150 es un paso adelante en nuestro objetivo de ser carbono negativo para 2030, a través de una cartera diversificada de proyectos de remoción de carbono", dijo Brian Marrs, Director Senior de Energía y Remoción de Carbono de Microsoft.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

COLABORADOR

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ