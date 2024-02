¿Existe el amor para toda la vida?

Amar a una persona para toda la vida ¿es posible? Me sorprende mucho encontrar a parejas que han permanecido juntas por más de 20 años y son felices, considero que es un gran logro que no todas las parejas consiguen, en la actualidad la cifra de divorcios va en aumento. En México, uno de cada tres matrimonios está condenado al fracaso (INEGI).

El dilema en turno es: ¿si puede existir el amor para toda la vida? Empecemos por definir al amor. Para fines prácticos consideremos lo que dice la Real Academia Española: el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y cuando es correspondido nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

De acuerdo con la ciencia, el amor es importante para nuestro bienestar. A nivel físico disminuye el estrés y refuerza el sistema inmune. Así que, a pesar de las malas experiencias, vale la pena darle otra oportunidad al amor y trabajar en mantenerlo a través de los años, lo cual es posible, sobre todo para nuestra generación.

Diversos estudios señalan que si bien, nos casamos menos, aquellos que lo hacen tienen más probabilidades de tener un matrimonio duradero, sobre todo porque, el matrimonio es un segundo paso en la relación, pues cada vez es más común la unión libre.

¿Qué factores pueden influir para que tengamos matrimonios más duraderos? A diferencia de nuestros padres, contraemos un compromiso en edades adultas, lo que permite tener más de una pareja e ir desarrollando una idea más clara de lo que queremos en una relación.

Poco a poco hemos dejado atrás esta idea del amor pasional, se toma la decisión de compartir nuestra vida desde un punto más racional y realista, más allá del mero gusto. Los antigüos griegos denominaron a este tipo de amor “pragma”: es tener aspectos en común con la pareja.

No se trata que te gusten el mismo tipo de películas, música, comida, al contrario en esas pequeñas diferencias podemos enriquecernos, las similitudes importantes son: el nivel socio económico, las creencias, la historia familiar, planes futuros, valores, de esta manera será más fácil ponerte en los zapatos de tu pareja cuando surjan los conflictos, cuando esté triste, etc.

Otro punto clave para una relación duradera es evitar que la familia de origen se meta de más en la relación, hay que entender que dejas de ser parte de tu familia nuclear para crear tu propia manada en donde se deba fomentar la confianza, el

apoyo incondicional y la transparencia, tal cual sucedía en tu hogar de soltera (o) no se trata de apartarte de tus padres, madres o hermanas (os), sino de tener tu sana distancia y construir un nuevo hogar.

Comunicarte, transmite lo bueno y malo que te haga sentir tu pareja de manera respetuosa, no aplicar la de me enojé y no te hablo, el orgullo debe quedar atrás para tener una relación para toda la vida. Para confirmar que pueden seguir hay que estar dispuestas a tener pláticas incómodas.

En cuanto a los roles de género, debe existir la flexibilidad y responsabilidad compartida de esta manera hay espacio para que cada uno en la relación pueda seguir creciendo a través del ejercicio de su profesión o trabajo, realizando algún pasatiempo, teniendo espacios de convivencia con amistades. Lo cual es positivo para una relación, porque es una forma de expandir sus charlas y vivencias.

Porque al final una relación se trata de compartir, de acuerdo con Michelle quien tiene 34 años y lleva 8 años de relación, cuando conoce un nuevo lugar o le pasa algo en su día a día en la primera persona que piensa es en su esposo.

El llamado como siempre es a establecer nuestras reglas, tenemos una educación de base, pero somos seres en evolución con el poder de crear nuestra propia forma de amar.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

